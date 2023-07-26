Среда, 26 Июля 2023 17:31

АрмИнфо.Азербайджан призвал Индию прекратить поставки вооружения Армении. И аргументировал это тем, что якобы это приведет к милитаризации Армении, что навредит армяно-азербайджанскому мирному процессу.

Соответствующий призыв было озвучен помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента АР во время встречи с послом Индии в Азербайджане Шридхараном Мадхусудхананом.

"В период, когда Азербайджан ведет переговоры с Арменией о мирном договоре, поставки Индией смертоносного оружия в эту страну открывают путь к милитаризации Армении и обострению ситуации, препятствуют установлению устойчивого мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.

Это не соответствует внешней политике Индии, основанной на нормах и принципах международного права, заявленных ею самой, а также историческим "Бандунгским принципам" Движения Неприсоединения, к которому присоединилась Индия" , - подчеркнул помощник президента.

Хикмет Гаджиев призвал посла Индии довести до сведения официального Дели серьезную обеспокоенность азербайджанской стороны и пересмотреть решение Индии о поставках в Армению смертоносного оружия.

При этом Гаджиев позабыл видимо о многомиллиардных оружейных контрактах, заключенных в последние годы Азербайджаном с Израилем и Турцией. Это видимо вполне укладывается в мирный процесс, так как позволяет Азербайджану оказывать одностороннее давление на Армению.

Ранее индийские СМИ сообщали о закупках Арменией вооружения у Индии.

Сообщалось, что Армения подписала контракт на сумму более $250 млн на закупку вооружения в Индии, включая индийские 214 мм реактивные системы залпового огня Pinaka и реактивные снаряды для них, неназванные противотанковые ракетные комплексы и различные боеприпасы.