Среда, 26 Июля 2023 17:00

АрмИнфо. Международный комитет Красного Креста (МККК) проделывает огромную работу в очень сложных условиях на местах. Об этом заявил в своем Твиттер спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар, поделившись вчерашнее публикацией МККК с призывом к Армении и Азербайджана обеспечить их деятельность в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Важно, чтобы они могли работать свободно. Евросоюз серьезно

относится к их предупреждениям", - отметил Клаар.

Ранее МККК заявили, что несмотря на настойчивые усилия, в настоящее

время Организация не может доставить помощь по Кашатагскому

(Лачинскому) коридору и другим маршрутам, включая Акна (Агдам).

"Поскольку эти автоколонны заблокированы, мы обеспокоены дальнейшим ухудшением гуманитарной ситуации", - заявили в МККК.