Среда, 26 Июля 2023 13:45

АрмИнфо.Процесс примирения двух братских для России народов - Армении и Азербайджана должен охватывать, в том числе гуманитарную сферу. Об этом 26 июля в ходе еженедельной пресс-конференции заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на уточнение, как на взгляд Москвы можно сблизить общества Армении и Азербайджана.

Дипломат отметила, что Россия делает все для этого необходимое.

В этой связи она констатировала, что как указанно в трехстороннем заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана от 31 октября 2022 года, важно сформировать позитивную атмосферу для продолжения диалога между представителями экспертного сообщества, гражданских обществ, религиозных лидеров Азербайджана и Армении при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран.

"Армяно-азербайджанская нормализация идет не просто, как мы все прекрасно видим и понимаем. Но, альтернативы миру нет. Связанные с этим вопросы обсуждались, в частности, вчера на трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана в Москве. Рассчитываем, что упомянутые контакты состоятся в ближайшие месяцы", - отметила она.

На уточнение, удалось ли на вчерашней встрече в Москве достичь каких-до договоренностей по разблокировке Арцаха, Захарова заявила, что вчера это было полноформатно прокомментировано главой МИД России Сергеем Лавровым, и ей к этому добавить нечего.

На замечание армянского журналиста, что достигнутые накануне в Москве договоренности еще более проазербайджанские, чем то, к чему главы МИД Армении и Азербайджана пришли в Брюсселе, Захарова лишь парировала: "Я не могу отказать вам вправе на вашу оценку. Но, при этом я придерживаюсь нашей официальной позиции, она была вчера министром озвучена".

Отметим, что по итогам трехсторонней встречи в Москве Лавров заявил, что у армянской стороны есть понимание о необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в скорейших встречах в азербайджанскими представителями для согласования прав, вытекающих из соответствующего законодательства и из международных обязательств (в данном случае Азербайджана), включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств.

"Азербайджанская сторона на взаимной основе готова предоставить такие же гарантии и в отношении лиц, проживающих на своей территории. Армяне готовы сделать то же самое в отношении применения всех конвенций к гражданам, проживающим в Республике Армения", - отметил он.

Таким образом, получается, что сегодня на повестке армяно-азербайджанского урегулирования не только нет вопроса по части одного из трех основополагающих принципов по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а именно принципа права народов на самоопределение, в том числе и народа Арцаха, но и всё свелось к проблеме в русле нацменьшинств. То есть, арцахцев тебе рассматривают в качестве нацменьшинств в составе Азербайджана, и это в условиях, когда даже в Советский период Нагорный Карабах имел статус автономной области.