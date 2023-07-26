Среда, 26 Июля 2023 13:30

АрмИнфо.Москва неоднократно подчеркивал, что миссия ЕС в РА подчинена задаче геополитического противостояния с Россией. Об этом 26 июля в ходе еженедельной пресс-конференции заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь деятельности наблюдательской миссии ЕС на территории Армении.

"О каком-либо вкладе в нормализацию отношений между Ереваном и Баку речи, конечно же, не идет. От миссии ЕС в двусторонних отношениях, по-моему, только заискрило. Никакой панацеей от столкновений гражданская миссия ЕС на армяно-азербайджанской границе, конечно же, не стала. Лишний раз все это подтверждает наши оценки, что одним из основных механизмов по деэскалации должна стать работа двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы", - сказала российский дипломат, приветствовав ее очередное, четвертое заседание, которое состоялось 12 июля после долгого перерыва.

В этом ключе она подтвердила готовность Москвы оказывать консультативное содействие сторонам.

В тоже время, Захарова заявила, что появление канадцев в Армении в составе этой миссии, со всей очевидностью подтверждает, что полностью утративший внешнеполитическую самостоятельность ЕС занят обслуживанием интересов США и НАТО.

"Это объясняет зачем миссии ЕС в Армении, которая насчитывает в себе около сотни человек понадобилась пара канадских специалистов. И что это за специалисты мы тоже догадываемся. О специфике канадского миротворчества мы хорошо осведомлены. Именно вот такие канадские специалисты с 2015 года активно готовили украинских боевиков в рамках операцию ИНИФАЕР", - отметила она.

Комментируя вопрос о контактах армянских официальных лиц с Пентагоном, Захарова отметила, что в Москве видят проявление повышенного интереса стран НАТО, включая США и Турцию к Южному Кавказу. "Уверены, что вовлечение Альянса в дела региона, принесет дестабилизацию и отодвинет полноценное, полноформатное и полнокровное мирное урегулирование надолго", - резюмировала Захарова.