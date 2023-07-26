Среда, 26 Июля 2023 10:06

АрмИнфо. Родные и близкие пропавших без вести военнослужащих 26 июля вновь собрались перед зданием президента Армении, требуя встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном.

Акцию инициировали родители и родственники солдат одной из воинских частей Эчмиадзина, более известной, как воинская часть химиков. 21 октября 2020 года их перебросили в Нагорный Карабах для выполнения боевого задания, однако из-за неверного приказа они все попали в окружение, и теперь числятся пропавшими без вести.

Родные и близкие солдат уже 2 года и 9 месяцев пытаются получить сведения о судьбе своих сыновей. Они отметили, что каждый раз во властных структурах звучит один и тот же ответ, мол, идет работа, которая, впрочем, не дает какого-либо результата.

Неделю назад родители военнослужащих также собрались у здания администрации президента, настаивая на встрече с главой армянского правительства. Они перекрыли движение транспорта по улице Баграмяна, но, получив заверения в том, что премьер-министр РА примет их, разблокировали дорогу. До этого аналогичную акцию родные солдат провели перед зданием СНБ, требуя встречи с главой Службы национальной безопасности Арменом Абазяном, однако последний их не принял, что и стало причиной их требования о встрече именно с премьер-министром РА Николом Пашиняном.

По словам одной из участниц акции, неделю назад один из генералов Полиции пообещал организовать встречу с главой правительства, попросив время для решения вопроса с повесткой. <Но прошла неделя, и мы поняли, что вопрос не решается, и по этой причине мы снова здесь, и будем находиться на этом месте до тех пор, пока премьер-министр нас не примет. Мы намерены поднять два вопроса: о судьбе наших ребят и о судебном процессе над виновными. По причине безграмотного управления войсками 35 наших ребят пропали без вести. Но интересно то, что командир части даже не арестован. Возможно, у него родственные отношения с главой правительства Других вопросов у нас нет, и они должны быть, наконец, решены>, - сказала участница акции.

Отметим, что в ходе 44-дневной войны в Арцахе армянская сторона потеряла 3812 человек, 217 граждан считаются пропавшими без вести, из азербайджанского плена были возвращены 141 военнослужащий и гражданское лицo.