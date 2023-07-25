Вторник, 25 Июля 2023 17:42

АрмИнфо. В судебной системе Армении имеются проблемы с независимостью. Об этом 25 июля на пресс­конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что власти страны стремятся решить эту проблему. В частности, судьям повышается зарплата, чтобы они имели более высокий уровень социальной защищенности. В Армении, как подчеркнул премьер, еще имеются судьи, которые осуществляют не избирательное правосудие, а поручительское правосудие. <Есть судьи, которые могут по своей прихоти принять какое угодно решение. За пять лет я убедился в том, что в стране еще имеются судьи, для которых не существует ограничений, они могут принять все, что угодно, не имеющее отношение ни к закону, ни к логике, ни к морали>, - заметил премьер- министр, указав на важность наличия таких механизмов, которые воспрепятствовали деятельности таких судей.