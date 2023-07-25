Вторник, 25 Июля 2023 17:38

АрмИнфо. Несмотря на упорные усилия, Международный Комитет Красного Креста (МККК) в настоящее время не может доставить гуманитарную помощь гражданскому населению через Кашатагский (Лачинский) коридор или по каким-либо другим маршрутам, включая Акна (Агдам). Об этом говорится в заявлении МККК.

В гуманитарной Организации в этой связи призвали ответственных лиц разрешить МККК возобновить свои основные гуманитарные операции в этом районе.

"Десятки тысяч людей полагаются на гуманитарную помощь, доходящую до них по этим маршрутам. Гражданское население в настоящее время сталкивается с нехваткой жизненно важных лекарств и предметов первой необходимости, таких как средства гигиены и детские смеси. Фрукты, овощи и хлеб становятся все более дефицитными и дорогими, в то время как некоторые другие продукты питания, такие как молочные продукты, подсолнечное масло, крупы, рыба и курица, недоступны. В последний раз МККК было разрешено ввозить в этот район предметы медицинского назначения и основные продукты питания несколько недель назад", - говорится в заявлении МККК.

В Организации напомнили, что в соответствии с международным гуманитарным правом стороны должны разрешить и облегчить быструю и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи нуждающимся гражданским лицам. Это включает в себя медикаменты и основные продукты питания.

"Наши колонны с гуманитарной помощью являются спасательным кругом для населения в этом районе. Поскольку эти автоколонны заблокированы, мы обеспокоены дальнейшим ухудшением гуманитарной ситуации. Мы больше всего беспокоимся о тех, кто не может помочь себе сам. Особому риску подвергаются больные и люди с хроническими заболеваниями, а также пожилые люди, немощные и дети. Чтобы мы могли действовать здесь, нам нужно, чтобы стороны достигли гуманитарного консенсуса. Это работа по спасению жизней, и она должна продолжаться", - сказала региональный директор МККК по Евразии Ариан Бауэр.

Также отмечается, что МККК продолжает двусторонний диалог со сторонами и готов продолжить свою гуманитарную деятельность, как только будет достигнут такой консенсус.

"Работа МККК носит строго гуманитарный характер. Нас воодушевляет тот факт, что за последние несколько дней МККК смог эвакуировать 24 больных через коридор, обеспечив им необходимое лечение. Всего с декабря 2022 года организация эвакуировала более 600 человек, нуждающихся в срочной медицинской помощи", - добавили в МККК.

Напомним, что в начале месяца, Азербайджан, обвинив МККК в провозке якобы запрещенного товара (телефоны и сигареты), перекрыл движения через коридор, в том числе и для Организации. Напомним, что с 15 июня единственная дорога, соединяющая Арцах с внешним миром находить в тотальной азербайджанской блокаде. Блокада Арцаха началась 12 декабря 2022 года, международное цивилизованное сообщество, молча наблюдает за тем, как Азербайджан морит голодом 120-тысячное население Арцаха.