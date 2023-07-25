Вторник, 25 Июля 2023 17:36

АрмИнфо. После того Баку, Анкара и Ереван совместными усилиями доведут до конца анонсированный недавно премьер-министром РА Николом Пашиняном "выход России из региона", Баку и Анкара поглотят Армению. Подобного мнения придерживается политический обозреватель исследовательского института "Политэкономия", политолог Бенамин Матевосян.

Эксперт задался вопросом, к чему же готовит Пашинян армянский народ. Он обратил внимание на тот факт, что Никол Пашинян во время своей пресс-конференции 25 июля процитировал как формулировки из докладов Госдепа США по карабахской проблематике и заявления французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ перед местными парламентариями, так и слова президента РФ Владимира Путина от 17 декабря 2020 года, о "принадлежности Карабаха Азербайджану", попытавшись тем самым решить 2 проблемы одновременно.

В частности, заявить о том, что ещё до пражской встречи в октябре 2022 г., и даже до войны 2020-го "весь мир признавал Карабах частью Азербайджана"; возложить ответственность за блокаду Кашатагского (Лачинского) коридора на Россию, которая "ещё в 2020 году и до этого" признавала Карабах частью Азербайджана, но в этих условиях согласилась на ввод миротворцев в Арцах, но "по неведомой причине сегодня отказывается исполнять свои обязательства и открывать коридор".

При этом Матевосян констатировал, что Пашинян действует очень тонко, говоря "полуправду".

"Что касается и заявлений президента РФ, и заявлений западных чиновников и структур, и чтобы понять это достаточно ознакомиться с более полным высказыванием российского лидера от 17 декабря 2020 года.

"Позиция России заключается в следующем: Азербайджану должны вернуть семь удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха, при этом статус Карабаха должен оставаться неизменным - "должен быть зафиксирован статус-кво"". Владимир Путин отметил, что с международно-правовой точки зрения Карабах - часть Азербайджана, однако в реальности ситуация сложнее. "Здесь у каждой стороны своя правда",- сказал президент. "С этим надо разбираться спокойно",- заявил Путин.", - напомнил армянский эксперт слова российского лидера, которые часто вырываются из контекста армянскими провластными телеграмм-каналами и СМИ, для оправдания тех или иных высказываний Пашиняна по Арцаху.

Матевосян напомнил, что именно для того, чтобы "спокойно разобраться" с проблемой и статусом Карабаха в регион вошли российские миротворцы, а в документе от 9 ноября 2020 года не было сказано ни слова про статус Нагорного Карабаха, что давало огромное "окно возможностей для армянской стороны".

"Более того, в поддержку данной трактовки процессов на прошлой неделе высказался даже президент Азербайджана Ильхам Алиев, который заявил следующее: "Никто из международных акторов, которые сейчас говорят, что "Карабах - это Азербайджан", никогда раньше этого не говорил, никогда. Когда дело доходило до Азербайджана, они говорили, что мы должны принять право на самоопределение наряду с территориальной целостностью. Сейчас ситуация иная...".

Статус Арцаха изменился не из-за войны 2020 года, а из-за личного решения Никола Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана осенью 2022 года в Праге. Именно это дало Азербайджану политическое обоснование для блокады коридора и старта этнической чистки Арцаха",

- добавил политолог.

Матевосян констатировал, что заявление от 6 октября 2022 года поставило крест на обсуждениях о статусе Карабаха (больше не с чем "спокойной разбираться"), что изменило и статус миротворцев РФ, сделав их военным не на "спорной территории без статуса", а военными на территориях признанных обеими сторонами конфликта территорией Азербайджана.

"Однако пресс-конференция не для этой идеи собрана, она была собрана для того, чтобы Пашинян зачитал своё вступительное слово, суть которого в том, что "Армения ищет гарантии безопасности для себя в регионе". Что является констатацией нескольких простых истин: Запад как внерегиональный субъект не готов дать никаких военных гарантий безопасности и территориальной целостности Армении; этой гарантией безопасности должна стать интеграция Армении в "региональный временный военно- политический союз с Турцией и Азербайджаном".

Вы спросите, почему "временный"? По той причине, что после того Баку, Анкара и Ереван совместными усилиями доведут до конца анонсированный недавно Пашиняном "выход России из региона", Баку и Анкара поглотят Армения.

Никол Пашинян знает, что всё именно к этому и идёт, всё остальное - шум и дымовая завеса, как и вся сегодняшняя пресс-конференция", - резюмировал Матевосян.