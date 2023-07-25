Arminfo.info



 Вторник, 25 Июля 2023 14:29
Марианна Мкртчян

Мнение: Геополитическая нюансировка в Закавказье будет весьма значительной, и Иран, хочет не упустить своей особой выгоды

Мнение: Геополитическая нюансировка в Закавказье будет весьма значительной, и Иран, хочет не упустить своей особой выгоды

АрмИнфо. Геополитическая нюансировка в Закавказье будет весьма значительной, и Иран, конечно же, хочет не упустить своей особой выгоды. Так прокомментировал вчерашний визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Тегеран российский политолог-международник Сергей Маркедонов.

Он констатировал, что в канун московского министериала по армяно-азербайджанскому урегулированию глава МИД Армении побывал в Тегеране, где его удостоили приема президента и министр иностранных дел Исламской республики соответственно Ибрахим Раиси и Амир Абдоллахиян.

При этом он констатировал, что этот визит как-то потерялся в плотной толще публикаций о предстоящих переговорах в столице России. А зря!

"Зачем глава МИД Армении в Тегеране понятно! Ереван отчаянно стремится донести свою "правду" до всех заинтересованных лиц. И эти попытки не вписываются в прокрустово ложе теорий о том, что ведущей партией на Кавказе является противостояние России и Запада. Все куда как сложнее.

Но в какой степени фактор Ирана важен для Кавказского региона? Если почитать ведущих экспертов из Исламской республики по этой теме, то своеобразным лейтмотивом их текстов и комментариев будет следующий: Закавказье не было в числе важнейших приоритетов Тегерана после распада СССР, многое упущено, Россия и Турция взяли "командные высоты", не всегда принимая в расчет иранские резоны. Однако сегодня официальный Тегеран намерен активизироваться в этой части Евразии", - считает Маркедонов.

Российский эксперт констатировал, что многие авторы пытаются выстроить (по большей части умозрительно) некие "блоки" на Кавказе, однако, получается не слишком удачно.

"Иран, конечно, не прозападный. С самого начала 1990-х он последовательно оппонировал присутствию в Закавказье "внерегиональных игроков". Но важно ведь и то, как Тегеран понимает "коллективный Запад". Для него это не только США и ЕС, но и в не меньшей степени Турция с Израилем. Между тем, эти два государства- главные военно­политические партнеры Азербайджана. Вооружение, повышение технологического уровня армии, кооперация спецслужб - вот меню основных "блюд", которые не вызывают у Ирана "чувства глубокого удовлетворения". Знают ли в Тегеране про стратегическую автономию Турции, ее трения с США и Евросоюзом? Конечно, знают, но дают оценку "по гамбургскому счету". Ведь главные дороги из Анкары и Тель-Авива/Иерусалима ведут в Вашингтон, а отношения Израиля и Турции переживают новую "оттепель", чему свидетельством готовящаяся встреча Биньямина Нетаньяху с Реджепом Эрдоганом", - констатировал российский эксперт.

При этом Маркедонов констатировал, что Иран нельзя считать и пророссийским. В этом ключе он процитировал цитату из статьи

известного иранского эксперта Вали Каледжи: "Отношения России с Израилем и необходимость сохранения экономических связей и транзитных

возможностей с Азербайджаном и Турцией после войны на Украине заставили Москву занять гибкий подход к событиям на Южном Кавказе, что не в пользу Ирана".

"И поэтому, по его мнению, "несмотря на некоторое сходство в подходах Ирана и России к конфликту между Арменией и Азербайджаном после распада Советского Союза, Тегеран и Москва в последние годы разошлись в отношении Зангезурского коридора, его возможных последствий для границы Ирана с Арменией и отношений Израиля с Азербайджаном".

Никто, естественно, не отменял правила "внешняя политика- продолжение внутренней".  Иран представляет собой многосоставное общество, а тюркский элемент в этом "единстве в многообразии" весьма многочисленный. И отсюда повышенное внимание к любым проявлениям идей "тюркской солидарности" или "единства азербайджанского народа".  Тем паче, свои симпатизанты у таких подходов имеются не только на Кавказе, но и в DC", - продолжил он.

Исходя из вышесказанного, Маркедонов считает, что скорее всего, для Кавказа более вероятной перспективой будет не "блоковая система" и не ремейк "холодной войны", а ситуативное сближение, не союзничество, а "попутчество".

"У трех евразийских гигантов (Россия, Турция и Иран) есть "некоторые совпадения" и некоторые "несовпадения". Все трое не хотят полного доминирования каждого из этого "евразийского трио" и в принципе не желают (Турция с оговорками) тотального господства Запада. У Запада интерес к региону Кавказа меньший, чем к европейской части бывшего СССР (Украина, Молдавия, Белоруссия). Следовательно, геополитическая нюансировка в Закавказье будет весьма значительной. И Иран, конечно же, хочет не упустить своей особой выгоды", - резюмировал российский эксперт.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В Ереване и Степанакерте одновременно проходят митинги всенародного движения во имя спасения АрцахаВ Ереване и Степанакерте одновременно проходят митинги всенародного движения во имя спасения Арцаха
Арарат Мирзоян о блокаде Арцаха: Ситуация близка к самой настоящей гуманитарной катастрофеАрарат Мирзоян о блокаде Арцаха: Ситуация близка к самой настоящей гуманитарной катастрофе
Сергей Лавров: Россия хочет содействовать решению возникших острых гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, но без сотрудничества сторон это сделать непростоСергей Лавров: Россия хочет содействовать решению возникших острых гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, но без сотрудничества сторон это сделать непросто
<Мы знаем, кто нас довел до такой жизни>: Пашиняна разозлило обращение арцахской женщины<Мы знаем, кто нас довел до такой жизни>: Пашиняна разозлило обращение арцахской женщины
Зограб Мнацаканян: Нынешний путь стремления к миру с Азербайджаном не может быть стабильным, если он отрезан от тяжелой гуманитарной ситуации в АрцахеЗограб Мнацаканян: Нынешний путь стремления к миру с Азербайджаном не может быть стабильным, если он отрезан от тяжелой гуманитарной ситуации в Арцахе
Посол Армении международным акторам: Сколько Посол Армении международным акторам: Сколько "интегрированных" армян вы встречали в Баку, Сумгаите, Кировабаде или Нахиджеване?
В судебной системе Армении имеются проблемы с независимостью - ПашинянВ судебной системе Армении имеются проблемы с независимостью - Пашинян
Премьер-министр Армении не считает ошибочным решением передачу Азербайджану карт минных полейПремьер-министр Армении не считает ошибочным решением передачу Азербайджану карт минных полей
Пашинян не исключил свое участие в предвыборной кампании выборов в Совет старейшин ЕреванаПашинян не исключил свое участие в предвыборной кампании выборов в Совет старейшин Еревана
МККК просит Ереван и Баку достичь МККК просит Ереван и Баку достичь "гуманитарного консенсуса", чтобы облегчить страдания людей в Арцахе
<До каких пор мы будем жить в жанре <письма русскому царю>? - Пашинян<До каких пор мы будем жить в жанре <письма русскому царю>? - Пашинян
Эксперт: Личное решение Пашиняна Эксперт: Личное решение Пашиняна "признать Карабах частью Азербайджана" дало Баку основание для начала этнической чистки Арцаха
Переговоры на различных площадках не противоречат друг другу - премьерПереговоры на различных площадках не противоречат друг другу - премьер
Армения изучает возможность обращения в СБ ООН по поводу ситуации в Нагорном Карабахе и в регионе - ПашинянАрмения изучает возможность обращения в СБ ООН по поводу ситуации в Нагорном Карабахе и в регионе - Пашинян
Пашинян:  если РФ решит вывести своих миротворцев из Нагорного Карабаха, это будет означать отсутствие опасности для его населенияПашинян:  если РФ решит вывести своих миротворцев из Нагорного Карабаха, это будет означать отсутствие опасности для его населения
Не вел переговоров о вхождении Нагорного Карабаха в состав России - ПашинянНе вел переговоров о вхождении Нагорного Карабаха в состав России - Пашинян
Мнение: Геополитическая нюансировка в Закавказье будет весьма значительной, и Иран, хочет не упустить своей особой выгодыМнение: Геополитическая нюансировка в Закавказье будет весьма значительной, и Иран, хочет не упустить своей особой выгоды
Пашинян: урегулирование проблемы Нагорного Карабаха необходимо не международной общественности, а, в первую очередь,  АрменииПашинян: урегулирование проблемы Нагорного Карабаха необходимо не международной общественности, а, в первую очередь,  Армении
За столом переговоров Баку не отказывался обсуждать права и безопасность армян Нагорного Карабаха - ПашинянЗа столом переговоров Баку не отказывался обсуждать права и безопасность армян Нагорного Карабаха - Пашинян
Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха: Никол ПашинянАрмения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха: Никол Пашинян
Пашинян рассказал об ожиданиях от московской встречи Мирзоян-Лавров-БайрамовПашинян рассказал об ожиданиях от московской встречи Мирзоян-Лавров-Байрамов
Для Армении жизненно важна разработка и реализация неконфронтационной региональной политики -  ПашинянДля Армении жизненно важна разработка и реализация неконфронтационной региональной политики -  Пашинян
Президент Арцаха объявил Нагорный Карабах зоной бедствияПрезидент Арцаха объявил Нагорный Карабах зоной бедствия
Прокуратура РА расследует публикацию о составлении списков избирателей в пользу Тиграна Авиняна на предстоящих столичных выборахПрокуратура РА расследует публикацию о составлении списков избирателей в пользу Тиграна Авиняна на предстоящих столичных выборах
Азербайджан препятствует въезду агентств ООН и международных структур в Арцах - МИД РААзербайджан препятствует въезду агентств ООН и международных структур в Арцах - МИД РА
В начале августа в Дилижане состоится винный фестиваль - Dilijan Wine FestВ начале августа в Дилижане состоится винный фестиваль - Dilijan Wine Fest
Армяне Европы указали на неприемлемость оправдания ЕС политики этнических чисток проводимых Азербайджаном в АрцахеАрмяне Европы указали на неприемлемость оправдания ЕС политики этнических чисток проводимых Азербайджаном в Арцахе
"Армянская община Грузии" раскритиковала гендиректора гостелеканала Грузии за участие в постановочном форуме в оккупированном Шуши
Баку теперь аргументирует осаду Арцаха и установку незаконного КПП на дороге Ереван- Степанакерт неким международным правомБаку теперь аргументирует осаду Арцаха и установку незаконного КПП на дороге Ереван- Степанакерт неким международным правом
Эбрахим Раиси: Иран не приемлет никаких геополитических изменений и смещения границ стран регионаЭбрахим Раиси: Иран не приемлет никаких геополитических изменений и смещения границ стран региона
Сообщение для средств массовой информацииСообщение для средств массовой информации
Открыт первый прямой грузовой авиамаршрут Туркменистан-Китай из района Большого залива Открыт первый прямой грузовой авиамаршрут Туркменистан-Китай из района Большого залива
Неизвестные звонят арцахцам и на русском языке предлагают поехать в Армению через Баку - СНБ АрцахаНеизвестные звонят арцахцам и на русском языке предлагают поехать в Армению через Баку - СНБ Арцаха
Глава МИД Армении и президент Ирана обсудили гуманитарную ситуацию вокруг АрцахаГлава МИД Армении и президент Ирана обсудили гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
Мирзоян заявил о готовности и политической воле высшего руководства Армении развивать и углублять отношения с ИраномМирзоян заявил о готовности и политической воле высшего руководства Армении развивать и углублять отношения с Ираном
Мирзоян: Азербайджан вместо диалога с народом Нагорного Карабаха проводит политику этнической чисткиМирзоян: Азербайджан вместо диалога с народом Нагорного Карабаха проводит политику этнической чистки
Алиев надеется до конца года подписать мирный договор с Николом ПашиняномАлиев надеется до конца года подписать мирный договор с Николом Пашиняном
Премьер РА призывает международное сообщество к смелым шагам в вопросе Нагорного КарабахаПремьер РА призывает международное сообщество к смелым шагам в вопросе Нагорного Карабаха
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Президент Арцаха потребовал от сторон Трехстороннего заявления предпринять шаги для восстановления правового режима в Кашатагском коридореПрезидент Арцаха потребовал от сторон Трехстороннего заявления предпринять шаги для восстановления правового режима в Кашатагском коридоре
Контуры мирного соглашения формируются - ПашинянКонтуры мирного соглашения формируются - Пашинян
Президент РА: люди должны иметь возможность жить и творить в стремительно развивающемся и сужающемся мире, где нет места войнам и агрессиямПрезидент РА: люди должны иметь возможность жить и творить в стремительно развивающемся и сужающемся мире, где нет места войнам и агрессиям
Следком Армении сообщает о новых эпизодах в деле скандально известного видеоблогера Вардана Гукасяна по прозвищу <Дог>Следком Армении сообщает о новых эпизодах в деле скандально известного видеоблогера Вардана Гукасяна по прозвищу <Дог>
Глава МИД Ирана: Южный Кавказ не должен становиться площадкой для противостояния и конфликтов между державамиГлава МИД Ирана: Южный Кавказ не должен становиться площадкой для противостояния и конфликтов между державами
Канани: Иран поддерживает новый раунд переговоров о мире между Азербайджаном и АрмениейКанани: Иран поддерживает новый раунд переговоров о мире между Азербайджаном и Арменией
Руководитель компании арестован за ввоз товаров из ИРИ по поддельным документамРуководитель компании арестован за ввоз товаров из ИРИ по поддельным документам
Вражеские силы вновь обстреляли гражданина блокадного Арцаха, выполняющего сельхозработыВражеские силы вновь обстреляли гражданина блокадного Арцаха, выполняющего сельхозработы
В Ереване перед зданием представительства ООН проходит акция в защиту народа Нагорного КарабахаВ Ереване перед зданием представительства ООН проходит акция в защиту народа Нагорного Карабаха
Тагуи Товмасян: Армянский народ не наделял Никола Пашиняна мандатом оставить Арцах в составе АзербайджанаТагуи Товмасян: Армянский народ не наделял Никола Пашиняна мандатом оставить Арцах в составе Азербайджана
Пашинян коснулся причин убийства Вазгена СаркисянаПашинян коснулся причин убийства Вазгена Саркисяна
Риск новой войны между Арменией и Азербайджаном ставит под угрозу мир на всем Южном Кавказе - президент РАРиск новой войны между Арменией и Азербайджаном ставит под угрозу мир на всем Южном Кавказе - президент РА
Армения является первой страной, в которой стартовали программы СЕ, направленные на защиту прав человека в ВС - ОмбудсменАрмения является первой страной, в которой стартовали программы СЕ, направленные на защиту прав человека в ВС - Омбудсмен
Участники инициативной группы Участники инициативной группы "Мы - Арцах" проводят акции оповещения в разных частях Еревана в поддержку блокадного Арцаха
Наталья Ротенберг более не является кандидатом на пост мэра ЕреванаНаталья Ротенберг более не является кандидатом на пост мэра Еревана
Армянские журналистские организации обратились к коллегам, участвующим в шушинском медиа-форумеАрмянские журналистские организации обратились к коллегам, участвующим в шушинском медиа-форуме
Шармазанов: Никол не только искажает историю, но и подло перекладывает вину за Геноцид армян с Турции на РоссиюШармазанов: Никол не только искажает историю, но и подло перекладывает вину за Геноцид армян с Турции на Россию
Серж Саргсян обратился с открытым письмом к президентам стран сопредседателей МГ ОБСЕ с призывом остановить гумкатастрофу в АрцахеСерж Саргсян обратился с открытым письмом к президентам стран сопредседателей МГ ОБСЕ с призывом остановить гумкатастрофу в Арцахе
Лео Докерти: Великобритания надеется, что удастся сохранить динамику на пути к Лео Докерти: Великобритания надеется, что удастся сохранить динамику на пути к "историческому мирному соглашению" между Арменией и Азербайджаном
Рубен Варданян сообщил о начале работ по восстановлению храма Святого АкобаванкаРубен Варданян сообщил о начале работ по восстановлению храма Святого Акобаванка
Ардшинбанк стал партнером Sevan Startup Summit 2023Ардшинбанк стал партнером Sevan Startup Summit 2023
Читать больше



Эксперты
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблемЭксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
Читать больше
Комментируемые
Рябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и БакуРябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку
Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского СоветаПремьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способамиРубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг АрцахаПутин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе АзербайджанаПосол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и ЛондономПредставители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 годаАшотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года
Мнение: Цель Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в АрцахеДокладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнаниеБаронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан ОсканянЕсли Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спортаПосол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решенияШарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»
С 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗС 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗ