Вторник, 25 Июля 2023 14:29

АрмИнфо. Геополитическая нюансировка в Закавказье будет весьма значительной, и Иран, конечно же, хочет не упустить своей особой выгоды. Так прокомментировал вчерашний визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Тегеран российский политолог-международник Сергей Маркедонов.

Он констатировал, что в канун московского министериала по армяно-азербайджанскому урегулированию глава МИД Армении побывал в Тегеране, где его удостоили приема президента и министр иностранных дел Исламской республики соответственно Ибрахим Раиси и Амир Абдоллахиян.

При этом он констатировал, что этот визит как-то потерялся в плотной толще публикаций о предстоящих переговорах в столице России. А зря!

"Зачем глава МИД Армении в Тегеране понятно! Ереван отчаянно стремится донести свою "правду" до всех заинтересованных лиц. И эти попытки не вписываются в прокрустово ложе теорий о том, что ведущей партией на Кавказе является противостояние России и Запада. Все куда как сложнее.

Но в какой степени фактор Ирана важен для Кавказского региона? Если почитать ведущих экспертов из Исламской республики по этой теме, то своеобразным лейтмотивом их текстов и комментариев будет следующий: Закавказье не было в числе важнейших приоритетов Тегерана после распада СССР, многое упущено, Россия и Турция взяли "командные высоты", не всегда принимая в расчет иранские резоны. Однако сегодня официальный Тегеран намерен активизироваться в этой части Евразии", - считает Маркедонов.

Российский эксперт констатировал, что многие авторы пытаются выстроить (по большей части умозрительно) некие "блоки" на Кавказе, однако, получается не слишком удачно.

"Иран, конечно, не прозападный. С самого начала 1990-х он последовательно оппонировал присутствию в Закавказье "внерегиональных игроков". Но важно ведь и то, как Тегеран понимает "коллективный Запад". Для него это не только США и ЕС, но и в не меньшей степени Турция с Израилем. Между тем, эти два государства- главные военно­политические партнеры Азербайджана. Вооружение, повышение технологического уровня армии, кооперация спецслужб - вот меню основных "блюд", которые не вызывают у Ирана "чувства глубокого удовлетворения". Знают ли в Тегеране про стратегическую автономию Турции, ее трения с США и Евросоюзом? Конечно, знают, но дают оценку "по гамбургскому счету". Ведь главные дороги из Анкары и Тель-Авива/Иерусалима ведут в Вашингтон, а отношения Израиля и Турции переживают новую "оттепель", чему свидетельством готовящаяся встреча Биньямина Нетаньяху с Реджепом Эрдоганом", - констатировал российский эксперт.

При этом Маркедонов констатировал, что Иран нельзя считать и пророссийским. В этом ключе он процитировал цитату из статьи

известного иранского эксперта Вали Каледжи: "Отношения России с Израилем и необходимость сохранения экономических связей и транзитных

возможностей с Азербайджаном и Турцией после войны на Украине заставили Москву занять гибкий подход к событиям на Южном Кавказе, что не в пользу Ирана".

"И поэтому, по его мнению, "несмотря на некоторое сходство в подходах Ирана и России к конфликту между Арменией и Азербайджаном после распада Советского Союза, Тегеран и Москва в последние годы разошлись в отношении Зангезурского коридора, его возможных последствий для границы Ирана с Арменией и отношений Израиля с Азербайджаном".

Никто, естественно, не отменял правила "внешняя политика- продолжение внутренней". Иран представляет собой многосоставное общество, а тюркский элемент в этом "единстве в многообразии" весьма многочисленный. И отсюда повышенное внимание к любым проявлениям идей "тюркской солидарности" или "единства азербайджанского народа". Тем паче, свои симпатизанты у таких подходов имеются не только на Кавказе, но и в DC", - продолжил он.

Исходя из вышесказанного, Маркедонов считает, что скорее всего, для Кавказа более вероятной перспективой будет не "блоковая система" и не ремейк "холодной войны", а ситуативное сближение, не союзничество, а "попутчество".

"У трех евразийских гигантов (Россия, Турция и Иран) есть "некоторые совпадения" и некоторые "несовпадения". Все трое не хотят полного доминирования каждого из этого "евразийского трио" и в принципе не желают (Турция с оговорками) тотального господства Запада. У Запада интерес к региону Кавказа меньший, чем к европейской части бывшего СССР (Украина, Молдавия, Белоруссия). Следовательно, геополитическая нюансировка в Закавказье будет весьма значительной. И Иран, конечно же, хочет не упустить своей особой выгоды", - резюмировал российский эксперт.