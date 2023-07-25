Вторник, 25 Июля 2023 14:26

АрмИнфо.Урегулирование проблемы Нагорного Карабаха необходимо не международной общественности, а, в первую очередь, Республике Армения и Республике Арцах. Об этом 25 июля на пресс- конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, международная общественность не испытывает от тех страданий, с которыми столкнулось население Нагорного Карабаха. <Кто сказал, что международной общественности куда более нужно разрешение конфликта, чем Республике Армения?>, - задал вопрос Пашинян, добавив, что международная общественность предпринимает усилия по урегулированию ситуации, свидетельством чему является резолюция Совета Европы, то же самое сделал Европейский парламент, на последнем заседании постоянного совета ОБСЕ практически все представители стран также высказали однозначную позицию. Премьер также напомнил о четкой позиции Международного Суда ООН, вынесшего свои решения 22 февраля и 16 июля текущего года. Тем не менее, как заметил Пашинян, этих усилий недостаточно для разрешения ситуации, но международной общественности решение данного вопроса, скорее всего, менее важно, чем самой Армении.

Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли глава правительства в Брюсселе выдвинутое Азербайджаном предложение об использовании Агдама в качестве коридора в Нагорный Карабах, премьер-министр подчеркнул, что этот вопрос не обсуждался. <У меня нет мандата для обсуждений вопроса об Агдаме, а вот по Лачинскому коридору, да, такой мандат имеется, поскольку он был создан на основании трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Соответственно, на международных площадках речь идет о незаконном блокировании Лачинского коридора и наших требований по его открытию>, - сказал Пашинян, вновь подтвердив, что вопрос об Агдаме, о котором говорил председатель Европейского Совета Шарль Мишель, на встрече в Брюсселе не обсуждался. Тем более, на фоне решения Международного суда, потребовавшего от Баку открыть Лачинский коридор для свободного передвижения населения, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Напомним, что 15 июля на брифинге после трехсторонней встречи лидеров Армении и Азербайджана Шарль Мишель поддержал предложение Баку о гуманитарном коридоре через Агдам для населения Нагорного Карабаха. Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку не исключает возможности оказания помощи по дороге Агдам- Степанакерт для удовлетворения потребностей населения Нагорного Карабаха.

По словам Мишеля, в ходе встречи обсуждались существующие в регионе гуманитарные проблемы, в частности ситуация в Нагорном Карабахе. По его оценкам, нынешнее положение дел не отвечает интересам сторон. Он заверил, что были обсуждены возможные конкретные шаги, которые помогут вернуть ситуацию в нормальное русло. "Я подчеркнул важность открытия Лачинской дороги, а также отметил готовность Азербайджана в равной степени осуществлять гуманитарные поставки через Агдам. Я считаю оба варианта важными и поощряю гуманитарные поставки с обеих сторон для удовлетворения потребностей людей", - заявлял глава Евросовета.

Мишель также приветствовал возобновление работ Международного Комитета Красного Креста по Лачинскому коридору.