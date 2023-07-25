Вторник, 25 Июля 2023 12:27

АрмИнфо. Общественная организация "Армянская община Грузии" раскритиковала генерального директора государственного телеканала Грузии за участие в циничном постановочном форуме в оккупированном Шуши.

В заявление, опубликованом на странице председателя организации Артура Мирзояна в Фейсбуке, на странице организации и на её веб сайте, отмечается, что в то время как 120- тысячное население Арцаха подвергаются геноциду со стороны диктаторского режима Азербайджана, находясь в осаде почти 8 месяцев и лишенные возможности получения медицинской помощи и других основных потребностей исключительно потому, что они армяне, в нескольких километрах Ильхам Алиев проводит программу под названием "Shusha Global Media Forum".

"Уже не удивляет уровень цинизма И?Алиева в отношении проведения форума, посвященного защите журналистских или, например, прав человека в Азербайджане, недавно даже выяснилось, что в этой стране есть "защитники природы".

Однако нас озадачивает, что всего в нескольких километрах от голодающих армянских детей, в мероприятии организованном их палачами, принимает участие Тинатин Бердзенишвили, генеральный директор Общественного телеканала Грузии (который финансируется за счет налогов, уплачиваемых гражданами Грузии, в том числе около 180 000 армян) и Рамиля Алиева, заведующая отделом армянского языка того же телеканала.

Принимая во внимание, что власти Грузии всегда действовали с нейтральной позиции в отношениях между Арменией и Азербайджаном, зачастую пытаясь выступить посредником в процессе установления мира в регионе, участие упомянутых официальных лиц в мероприятии, состоявшемся в Шуши, вызывает беспокойство.

Ранее мы заявляли, что пребывание Р.Алиевой на посту заведующей отделом армянского и азербайджанского языков Общественного телеканала будет препятствовать объективной и беспристрастной деятельности отдела, однако руководство телеканала не предприняло действенных шагов в этом направлении", - говорится в заявлении общины.

Отметим, что 21 июля в оккупированном арцахском городе Шуши алиевский режим организовал медиафорум, в котором участвует 150 иностранных представителей из 49 стран, в том числе государственные информационные агентства 34 стран мира, 12 международных организаций и медиа-структуры.

На мероприятии выступил и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который в очередной раз направил порцию угроз в адрес армян, при этом заверяя о желании построения мира на Южном Кавказе. Затем он похвастался поддержкой Турции в агрессии против Арцаха, добавив, что декларация о союзничестве с Анкарой открывает новые горизонты для Баку. Он также подтвердил факт подготовки в Москве трехсторонней встречи по нормализации армяно-азербайджанских отношений.