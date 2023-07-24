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АрмИнфо. В Ереване перед зданием представительства ООН проходит акция в защиту народа Нагорного Карабаха, организованная гражданским движением <Бацум> ("Открытие").
Участники акции доставили к зданию представительства гуманитарный груз, потребовав от международной структуры доставить его бедствующему народу Арцаха в условиях жесткой блокады со стороны Азербайджана. "Просим Вас в экстренной порядке доставить груз через Лачинский коридор в Республику Арцах", - заявил один из участников акции, обращаясь к и.о. постоянного координатора ООН в Армении Ниелсу Скотту. Митингующий добавил, что движение готово оказать представительству ООН необходимое содействие в инвентаризации всего груза и его доставке в Арцах.
Как отметил другой участник акции, все это делается для соотечественников в Арцахе в рамках международного гуманитарного права. Он добавил, что если вопрос не будет решен, участники движения заблокируют здания всех тех структур, которые обязаны предпринять шаги по урегулированию ситуации.
Отметим, что Лачинский коридор, связывающий Армению с Арцахом, закрыт с декабря прошлого года. 23 апреля власти Азербайджана, перекрыв мост через реку Хакари, установив контрольно-пропускной пункт.
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|Пашинян заверяет: Комплементаризм является для Армении катастрофической ошибкой
|Никол Пашинян верит в возможность достижения прочного мира с Азербайджаном, но и не исключает новой эскалации
|Ереван согласился на проведение трехсторонней встречи глав МИД Армении, Азербайджана и России
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|Игорь Ховаев провел встречи с Пашиняном и Мирзояном
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|Американский журналист раскритиковала участников медиа-форума в оккупированном Шуши
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|Правозащитник обвинил власти Арцаха "в обелении" Никола Пашиняна
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|Наира Зограбян подвергла резкой критике структуры ООН и международные организации за бездействие на фоне разворачивающей гумкатастрофы вокруг Арцаха
|Арцахский депутат Пашиняну: ты есть и останешься величайшим предателем в истории армянского народа, ты власть, которая судит матерей наших героев
|Парламент Арцаха просит Армению обратиться в ООН для наделения российских миротворцев международным мандатом
|Спикер НС Арцаха: готовы заменить танки на тракторы, винтовки - на лопаты
|Ардшинбанк прекращает осуществление денежных переводов по системе Unistream
|IDBank 24 июля приступит к первичному размещению долларовые облигации в объеме $5 млн
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|Временный поверенный в делах США при ОБСЕ выступила с оторванным от реальности заявлением по ситуации вокруг Арцаха
|Бегларян: Помогая Украине Баку пытается купить "гуманистическую" индульгенцию у Запада и в нужный момент совершает демарш против России
|Постпред ЕС в ОБСЕ: Нынешняя ситуация вокруг Кашатагского коридора неустойчива и создает напряженность
|А.Лукашевич: Российская сторона подтверждает свое намерение активно способствовать восстановлению нормальной жизни в Нагорном Карабахе
|Посол Великобритании в ОБСЕ: Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное движение через Лачинский коридор
|Оказание давления на Азербайджан с целью открытия Лачинского коридора внесет большой вклад в мирные перспективы региона Южного Кавказа - глава МИД РА
|Экс-глава МИД НКР: Арцах сейчас является своего рода Голгофой, где решается судьба армянского народа
|В РАУ открылся Центр русистики
|Армянские НПО обвинили азербайджанских "экологов" в политических манипуляциях, усиливающих военную агрессию на Южном Кавказе
|Николас Кристоф: Гуманитарная ситуация в Арцахе усугубляется с каждым днем
|Варданян: международные посредники - от Вашингтона до Парижа и Москвы - должны оказать давление на Азербайджан для деблокады Арцаха
|Европейские армяне обвинили Шарля Мишеля в обслуживании азербайджанской повестки и пособничеству в истреблении населения Арцаха
|Азербайджан озвучил очередное требование к Армении: Теперь прекратить строительство завода в Ерасхе
|Сборная Армении по футболу сохранила свое место в обновленном рейтинге ФИФА
|Премьер: осенью в Армении пройдет очередное крупное спортивное мероприятие - чемпионат мира по самбо
|Москва: Размещение миссии ОДКБ на территории Армении внесло бы значимый вклад в стабилизацию обстановки в армяно-азербайджанском приграничье
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