Понедельник, 24 Июля 2023 15:46

АрмИнфо. В Ереване перед зданием представительства ООН проходит акция в защиту народа Нагорного Карабаха, организованная гражданским движением <Бацум> ("Открытие").

Участники акции доставили к зданию представительства гуманитарный груз, потребовав от международной структуры доставить его бедствующему народу Арцаха в условиях жесткой блокады со стороны Азербайджана. "Просим Вас в экстренной порядке доставить груз через Лачинский коридор в Республику Арцах", - заявил один из участников акции, обращаясь к и.о. постоянного координатора ООН в Армении Ниелсу Скотту. Митингующий добавил, что движение готово оказать представительству ООН необходимое содействие в инвентаризации всего груза и его доставке в Арцах.

Как отметил другой участник акции, все это делается для соотечественников в Арцахе в рамках международного гуманитарного права. Он добавил, что если вопрос не будет решен, участники движения заблокируют здания всех тех структур, которые обязаны предпринять шаги по урегулированию ситуации.

Отметим, что Лачинский коридор, связывающий Армению с Арцахом, закрыт с декабря прошлого года. 23 апреля власти Азербайджана, перекрыв мост через реку Хакари, установив контрольно-пропускной пункт.