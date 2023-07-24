Понедельник, 24 Июля 2023 13:27

АрмИнфо.Великобритания надеется, что удастся сохранить динамику на пути к "историческому мирному соглашению" между Арменией и Азербайджаном. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал министр Великобритании по вопросам Европы Лео Докерти.

Он сообщил, что в конце прошлой недели побеседовал с заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном. Как сообщил Декорти, разговор касался как армяно-азербайджанской нормализации, так и о том, как "Великобритания может поддерживать региональное процветание и безопасность".