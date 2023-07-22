Суббота, 22 Июля 2023 16:54

АрмИнфо.Из-за веерных отключений, на фоне азербайджанской блокады, в Арцахе назревает проблема с питьевой водой. Об этом сообщает компания ЗАО "Джрмух-коюхи".

"До сих пор удавалось обеспечивать жителей Степанакерта круглосуточным водоснабжением за счет имеющихся запасов. Однако если блокада продолжится, то возникнут серьезные проблемы", - говорится в сообщении компании.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.

В осажденном Арцахе, куда с 15 июня не поступают никакого рода товары, граждане сводят концы с концами. Беременные женщины и старики падают в голодные обмороки. Из-за недоедания у беременных участились случаи выкидышей, причем даже на поздних сроках. Из-за отсутствия горючего, не работает общественный транспорт, не вывозится мусор, люди часами стоят в очередях в жару, чтобы добыть хоть какое-то пропитание.

На фоне блокады, вчера вечером в Ереване прошел многотысячный митинг в поддержку Арцаха. Координаторы движения пообещали с понедельника проводить массовые акции неповиновения, с требование разблокировать единственную дорогу связывающую Арцах с Арменией.