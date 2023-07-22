Суббота, 22 Июля 2023 16:53

АрмИнфо.. Признание премьер-министром Армении Николом Пашиняном Арцаха в составе Азербайджана приведет к упразднению НКР. Об этом заявил экс-глава МИД Армении Вардан Осканян в своем видео-обращении на Фейсбук.

Дипломат констатировал, что Пашинян сегодня публично говорит о намерении сделать это, при этом, не требуя ничего взамен. "И очевидно, что когда это документ будет подписан (мирное соглашением между Ереваном и Баку - ред.), Арцах со своим 120- тысячным армянским населением будет полностью поглощен Азербайджаном. Иных слов я в этой ситуации использовать не могу и все разговоры о том, что между Баку и Степанакертом будет диалог - все го лишь формальность, попытка пустить пыль в глаза обществу. С момента подписания этого документа Арцах перестанет существовать, вопрос будет закрыт", - убежден Осканян.

При этом, дипломат считает, что Пашиняну кажется самым простым этот шаг, однако, в реальности, это нереалистично сделать. "Кроме того, что это не приемлемо и аморально, оно еще и нереалистично. Пашинян хочет отдать то, что ему не принадлежит. Он хочет отдать территории, которые на протяжении тысячелетий принадлежали народу Арцаха, и где жили армяне. Он хочет отдать территорию, которая никогда не были частью независимого Азербайджана, территорию, которая даже в Советский период имела автономию, которая последние 30 лет была в качестве независимой единицы, причем вместе с ее армянским населением", - возмутился он, напомнив, что сегодня 120 единиц в составе 50 государств в мире ведут процесс признания.

Вместе с тем, экс-глава МИД Армении подчеркнул, что сдача Арцах не принесет мира Армении и Азербайджану. Осканян считает, что если Пашинян подпишет этот документ, Армения впадет в глубокий и долгосрочный цикл нестабильности, из которой будет очень сложно выйти.

"Если после войны безопасность Пашиняна зависела от его поста, то после подписания этого соглашения, его пост и безопасность сольются воедино. И в этих условиях в стране не может быть демократии, а решения лидера не могут быть рациональными", - уверен он. По его словам, в этих условиях Армения станет полицейским государством, где увеличатся политические преследования и террор в отношении граждан.

Осканян сообщил, что именно эту мысль он доносит до своих зарубежных коллег, особенно тех, кто содействует Пашиняну для реализации тех или иных геополитических амбиций.

Экс-глава МИД Армении добавил, что автономия Арцаха должна быть внесена в повестку переговоров, и если Азербайджан не согласится на это условие, тогда поднимать вопрос его самоопределения. Он заверил, что международное право позволяет это сделать. В этом ключе дипломат призвал всех сплотиться для реализации этой цели сегодня. В заключение он призвал Пашиняна пересмотреть свою политику, указав на то, что народ Арцаха обречен сегодня на голодную смерть.