Суббота, 22 Июля 2023 16:45

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян верит в возможность достижения прочного мира с Азербайджаном. Об этом он заявил в интервью агентству "Франс-Пресс" (Agence France-Presse) в ответ ан вопрос верите ли он в прочный мир с Азербайджаном.

"Если бы не верил, то вообще не имело бы смысла участвовать в переговорном процессе. Однако верить не значит, что гарантировано, что мы добьёмся результата, потому что это, понятно, зависит не только от меня, но, естественно, и от позиции президента Азербайджана. Не говоря уже о том, что мы ведём переговоры не в вакууме. Есть международная ситуация, есть историческая ситуация, гуманитарная ситуация, самые разные человеческие факторы, которые в какой-то момент могут проявиться, есть политические ситуации. Т.е. всё это, естественно, влияет на процесс, но, конечно, самое большое влияние на процесс имеют непосредственные участники переговоров, то есть президент Азербайджана и я", - отметил он.

На уточнение, что он лично можете сделать на переговорах с президентом Алиевым, чтобы гарантировать достоинство проживающих в

Нагорном Карабахе армян, Пашинян указал на важность условий.

"Если отойти от содержания переговоров, потому что то, что происходит в переговорной комнате: В принципе, очень часто со стороны, если непредвзятый наблюдатель будет следить за тем, что происходит в переговорной комнате, то может дать такую оценку, что в принципе все нормально, как будто ничего экстраординарного не происходит. Однако после этого нужно возвращаться и изучать действия, заявления. Самое главное, что, на мой взгляд, мешает продвижению переговоров, - это агрессивная риторика Азербайджана, ненавистнические высказывания, акты ненависти в отношении армян и всего армянского, и, конечно же, политика мести армянам, народу Нагорного Карабаха, и очевидная политика этнических чисток", - отметил глава Кабмина.

В качестве наглядного примера он предложил посмотреть на ситуацию, сложившуюся сегодня в Нагорном Карабахе. Премьер указал на гуманитарный кризис в Арцахе, отсутствие предметов первой необходимости.

"Смотрите, сегодня в Нагорном Карабахе нет ни растительного масла, ни сахара, ни предметов гигиены, ни различных продуктов питания. Жители Нагорного Карабаха, безусловно, - трудолюбивые люди, и в этот сельскохозяйственный сезон некоторое количество продовольствия производится. Однако из-за отсутствия топлива доставить эту продукцию потенциальным потребителям практически невозможно. В Нагорном Карабахе также есть определенный запас зерна. Но, во-первых, из-за отсутствия топлива его невозможно доставить на мукомольни, а муку невозможно доставить на хлебозаводы, невозможно выпечь хлеб в производственных объемах", - сказал Пашинян, продолжая озвучивать цепочку невозможных действий в процессе выпечки и доставки хлеба конечному потребителю.

При этом он констатировал, что в условиях наслоения проблем, пессимизм в Армении и, конечно же, в Нагорном Карабахе с каждым днем нарастает. Однако, по его заверению, это никак не меняет политику властей РА.

"Мы убеждены, что переговоры - единственный метод решения проблемы. Но с другой стороны, если вопросы не решаются путем переговоров, то эти переговоры тоже могут быть восприняты общественностью просто тратой времени или просто созданием в СМИ впечатления, что что-то делается. Всё это риски, прямо или косвенно влияющие на процесс", - сказал он.

На уточнение, каковы его красные линии в этом процессе, Пашинян заявил, что неоднократно говорил об этом. "Территориальная целостность и суверенитет Армении, права и безопасность армян Нагорного Карабаха. При этом, очень важно зафиксировать, потому что, опять же, права и безопасность на этом уровне - это термины, для людей это просто термины. Очень важно, чтобы эти термины были выражены таким образом, чтобы человек мог применять, использовать их и имел права и гарантии безопасности, которые позволят ему, его окружению, его семье, его детям жить, самовыражаться, развиваться в этой среде", - сказал Пашинян, умолчав тот факт, что более 140 кв. км суверенных территорий находятся под азербайджанской оккупацией начиная с мая 2021 года, и указанные линии давно переступлены.

Затем, премьер РА назвал важным решение вопроса прав и безопасности народа Нагорного Карабаха посредством диалога, переговоров и дискуссий с участием представителей Арцаха. "Мы называем это диалогом Баку-Степанакерт. Однако, учитывая несоизмеримость сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, мы считаем, что если мы оставим Степанакерт и Баку лицом к лицу друг с другом, у Баку будет возможность либо предать эту повестку забвению, либо оказаться в роли диктующего, а не участника диалога. Именно поэтому, на наш взгляд, этот диалог должен проходить в рамках международных механизмов, где будет присутствовать международное сообщество в качестве свидетеля. Чем осложнено вовлечение Армении? Вовлеченность Армении осложняется тем, что Азербайджан воспринимает и интерпретирует заинтересованность Армении в процессе в качестве посягательства на территориальную целостность Азербайджана. Именно из-за такого восприятия разговоры в таком формате не были и не бывают конструктивными. И именно это и в итоге показала вся история переговоров", - подчеркнул глава правительства Армении.

На вопрос, какие международные механизмы он подразумевает, Пашинян заверил, что это рабочие вопросы, которые зависят не только от

армянского восприятия. По его словам, главная задача состоит в том, чтобы этот диалог состоялся, потому что именно посредством этого разговора можно преодолеть недоверие, ненависть, даже напряженность, и даже еще лучше понять друг друга.

Касаясь вероятности новой войны с Азербайджаном, на фоне азербайджанской агрессии в отношении суверенных территории РА, особенно в Сюнике и в Джермуке, Пашинян выразил убеждение, что пока мирный договор не подписан и этот договор не ратифицирован парламентами обеих стран, война, конечно, очень вероятна.

Он констатировал, что, безусловно, есть разные шкалы вероятностей, но это, как правило, нужно зафиксировать. "К этому добавляется явная агрессивная риторика Азербайджана, к этому добавляется язык ненависти, к этому добавляется текущая геополитическая ситуация, когда, по сути, миропорядок, который некоторое время назад мы предполагали, что в каком-то виде существует, сейчас мы видим, что, по большому счету, его не существует. Этому способствует нарушение военного баланса между Азербайджаном и Арменией и т.д. и т.п.", - отметил премьер РА, еще раз указав на вероятность новых эскалаций и новых войн.

В этом ключе он обратил внимание, что практически каждый день происходят нарушения режима прекращения огня на границе Армении и Азербайджана. По его словам, за более чем 5 лет его премьерства, может быть, был один, два, максимум три дня, чтобы нарушения режима прекращения огня не было. "И один из таких дней - это 11 ноября 2020 года. Если и это не учитывать, то получится два дня, и то один из них под сомнением", - заявил Пашинян.