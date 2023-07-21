Пятница, 21 Июля 2023 20:13

АрмИнфо. Армянская сторона согласилась на предложение о встрече на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве. Об это сообщила официальный представитель МИД РА Ани Бадалян. О других деталях планируемой встречи она обещала сообщить дополнительно.

Напомним, что Москва предложила провести трехстороннюю встречу 15 июля текущего года. В МИД России аргументировали необходимость проведения подобной встречи, ухудшающей гуманитарной ситуацией в Арцахе.

Отметим, что в Москве считают "очень хорошими" шансы на проведение трехсторонней встречи на уровне министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана.

Так, 20 июля в ходе еженедельного брифинга, официальный представитель МИД России Мария Захарова, в частности, сказала: "Мне кажется, шансы (провести встречу) очень хорошие. Как только мы получим от экспертов, занимающихся проработкой этой встречи, конкретную фактуру, по датам обязательно поделимся с Вами".