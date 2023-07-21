Пятница, 21 Июля 2023 20:12

АрмИнфо.Генпрокурор Армении Анна Вардапетян выступила с инициативой к прокурорам и следователям, с попыткой научить последних отделять в своей практике два института - свободу слова от языка ненависти. С этой целью генпрокурор организовала встречу представителей прокуратуры и Следственного комитета с судьей ЕСПЧ Арменом Арутюняном.

В ходе встречи говорилось о необходимости разграничения этих правовых институтов в контексте прецедентного права, стандартов и философии ЕСПЧ. В формате вопросы-ответы на встрече была обсуждены сложившиеся в судебной практике ЕСПЧ устойчивые прецедентные подходы в отношении вышеназванных институтов, а также затронуты детали толкования свободы слова в контексте злоупотребления этим правом. По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении встреч в данном формате.