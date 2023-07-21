Пятница, 21 Июля 2023 10:58

АрмИнфоРоссийская сторона подтверждает свое намерение активно способствовать восстановлению нормальной жизни в Нагорном Карабахе и процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений. Об этом на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, созванного по инициативе Армении, заявил представитель Российской Федерации в структуре Александр Лукашевич.

"Готовы организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и согласования мирного договора с последующим российско- азербайджано-армянским саммитом для его подписания в Москве", - сказал представитель РФ.

Говоря о незаконном блокировании Азербайджаном Лачинского коридора, он отметил, что его необходимо открыть. <Необходимо принять незамедлительные меры по разблокированию Лачинского коридора, возобновлению беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, а также по обеспечению региона энергоснабжением>,- подчеркнул Лукашевич.

В свою очередь, временный поверенный в делах миссии США в ОБСЕ Кэтрин Брукер подчеркнула, что Соединенные Штаты приветствуют продолжение встреч на высоком уровне между Арменией и Азербайджаном, в том числе последнюю трехстороннюю встречу в Брюсселе 15 июля, а также встречу министров иностранных дел 27-29 июня в Вашингтоне. <Достижение мира на Южном Кавказе возможно. Мир, диалог и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, основанные на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также отказе от применения силы или угрозы ее применения, принципы, закрепленные в Хельсинкском Заключительном акте, остаются единственным путем для движения вперед. Мы приветствуем Вашу активную поддержку этой цели>, - сказала она, обращаясь к министру иностранных дел РА Арарату Мирзояну.

Американский дипломат отметила, что в Вашингтоне по-прежнему считают, что усилия по достижению стабильного и достойного мирного соглашения, нормализации отношений, демаркации границ, открытию транспортных и коммуникационных связей, обеспечению прав и безопасности всех жителей Нагорно-Карабахского региона отвечают интересам всех заинтересованных сторон.

<Соединенные Штаты признают напряженность на местах, в том числе, недавнее закрытие Азербайджаном Лачинского коридора, что угрожает ухудшением гуманитарной ситуации для населения Нагорного Карабаха. Трансграничные инциденты также угрожают импульсу, которого Вы так упорно добиваетесь. Повторяем наш призыв к сторонам - воздерживаться от провокационных, угрожающих или враждебных действий или риторики",

- сказала Брукер.

Она также отметила, что всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности, основанный на общих принципах и обязательствах, может способствовать процветанию и безопасности, как в Армении, так и в Азербайджане в рамках всеобъемлющего мирного соглашения. <Г-н министр, Соединенные Штаты привержены работе с Арменией и Азербайджаном на двусторонней, многосторонней основе и через партнеров для достижения прочного и достойного мира>, - сказала представитель США в ОБСЕ.