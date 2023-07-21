Пятница, 21 Июля 2023 15:44

АрмИнфо.Экс-депутат НС Армении, общественно-политический деятель Наира Зограбян подвергла резкой критике структуры ООН и международные специализированные организации за бездействие на фоне разворачивающей гуманитарной катастрофы вокруг Арцаха.

Он констатировала, что в Арцахе на исходе запасы хлеба и люди с рассвета выстраиваются в очередь за хлебом.

"Известно уже о более десятках случаев выкидышей у беременных из-за недоедания. Эта беременная женщина также потеряла сознание в результате недоедания.

Если бы в африканской стране случилась такая гуманитарная катастрофа, ООН и все международные организации давно бы прорвали любую блокаду и оказали помощь", - заявила Зограбян, выложив фото арцахской беременной женщины, упавшей в обморок и которой пытаются оказать помощь при отсутствии необходимых возможностей для этого на фоне 8-месячной блокады.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.