Пятница, 21 Июля 2023 15:39

АрмИнфо.Национальное Собрание Республики Арцах обращается к Армении с призывом обратиться в ООН для наделения российских миротворцев, дислоцированных в республике, соответствующим международным мандатом.

В обращении НС Арцаха, которое 21 июля на внеочередном заседании парламента озвучил депутат НС Марсель Петросян, отмечается, что 27 сентября 2020 года при непосредственном участии Турции и вовлечением иностранных террористов наемников, грубо нарушив принцип неприменения силы, Азербайджан развязал 44-дневную военную агрессию, которая была остановлена при посредничестве Российской Федерации с подписанием совместного трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, согласно которому в Нагорном Карабахе были размещены российские миротворческие силы с пятилетним сроком пребывания и возможностью для продления этого срока, если одна из сторон за шесть месяцев до истечения указанного периода времени не заявит о прекращении действия данного пункта.

Однако, как отмечается в обращении, дислоцированный в Арцахе российский миротворческий контингент не обладает международным мандатом, что дает зеленый свет нарушениям Азербайджаном трехстороннего заявления и угрозе региональной безопасности и стабильности. Парламент Арцаха призывает Армению принять срочные меры для наделения миссии российских миротворцев международным мандатом, для чего необходимо обратиться в Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН. <Призываем Армению обратиться в ООН с предложением предпринять надлежащие шаги для сохранения мира и безопасности в регионе. Согласно Уставу ООН, должна быть принята императивная резолюция, которая обязывает к сохранению мира в Арцахе. Республика Арцах привержена спасению своего народа от бедствия. Поэтому мы ожидаем, что эти структуры создадут условия, которые будут способствовать обеспечению достойной жизни народа Арцаха>, - отмечается в обращении.

Еще один призыв направлен к международному сообществу в лице постоянных членов Совета Безопасности ООН. В нем, в частности, подчеркивается необходимость принятия императивного решения или резолюции, принуждающей к миру в Нагорном Карабахе. <Ожидаем от этих структур создание таких условий, которые обеспечат уважение к обязательствам, вытекающим из норм международного права, а также будут способствовать обеспечению достойной жизни в Арцахе>, - подчеркивается в призыве.