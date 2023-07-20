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 Четверг, 20 Июля 2023 17:15
Марианна Мкртчян

Армянские НПО обвинили азербайджанских "экологов" в политических манипуляциях, усиливающих военную агрессию  на Южном Кавказе

Армянские НПО обвинили азербайджанских "экологов" в политических манипуляциях, усиливающих военную агрессию  на Южном Кавказе

АрмИнфо.Армянские общественные организации, выступили с заявлением, в котором выразили глубокую озабоченность позицией азербайджанских "экологов", которые занимаются политическими манипуляциями, приводящими к усилению военной агрессии в регионе Южного Кавказа, и препятствующими мирному урегулированию армяно-азербайджанского военного конфликта, ухудшению социально-экологической ситуации в приграничных районах.

В поступившем в АрмИнфо заявлении НПО констатируется, что блокада Кашатагского (Лачинского) коридора, соединяющего Армению  и Арцах, и являющегося жизненно необходимой артерией для 120 000-го  населения НКР, началась с акции  азербайджанских псевдо "экологов", заявивших о рисках горнодобывающей отрасли в Арцахе.

 

"Расположившихся в коридоре "экологов" сменили вооруженные силы Азербайджана, которые выставляют политические требования, используя насильственные методы.  В июне 2023 г. официальное ведомство Азербайджана, занимающееся охраной окружающей среды, выступило с заявлением о нарушении конвенции Эспоо со стороны Армении, в связи со строительством металлургического завода в селе Ерасх, расположенного в Армении, на границе с Азербайджаном", - напоминается в заявлении.

В этом ключе обращается внимание на тот факт, что в обосновании заявления искажены факты, которые якобы свидетельствуют о нарушении положений конвенции. "Масштабы металлургического предприятия - 100 000 тонн продукции в год, в 10 раз меньше, чем минимальный объем продукции - 1  миллион тонн в год, который может  рассматриваться в рамках требований конвенции. Что касается информации, то Армения придерживается принципов открытого управления (OGP), и требований Орхусской конвенции, и выставляет на официальных сайтах требуемую информацию по ОВОС, где указаны основные технические параметры производства, и дана оценка воздействия на окружающую среду. Документация по заводу в Ерасхе также опубликована в открытом доступе. Министерство окружающей среды РА откликнулось на заявление азербайджанской стороны.  Однако, как и в случае с Лачином, азербайджанских "экологов" сменили военные, которые обстреляли территорию строительства завода в Ерасхе, в результате двое рабочих были тяжело ранены.

В июле 2023 г. азербайджанские "экологи" направили открытое письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну о нарушении экологической стабильности в регионе Южного Кавказа из-за работающих горнодобывающих предприятий.  Отметим, что некоторых предприятий, указанных в списке, не существует. Письмо, в целом, является примером смеси действительных и ложных фактов", - продолжили НПО.

В этом контексте они констатировали, что добывающая область является проблемной во всем мире. "Мы, представители гражданского общества Армении, сознавая глобальные риски в аспекте изменения климата и устойчивого развития, прилагаем все усилия для снижения этих рисков, поднимаем конкретные проблемы и проводим переговоры с правительством и бизнесом в рамках ИПДО,  а также в прямом формате по отдельным вопросам, добиваемся законодательных реформ, направленных на снижение рисков и защиту социально-экологических прав.  Считаем, что сознательные представители азербайджанского гражданского общества должны обратить внимание на климатические угрозы, на продолжающееся загрязнение бассейна Каспийского моря, и нарушение прав местного населения, пострадавшего от загрязнения промышленными отходами и добиваться улучшения социально- экологической ситуации, снижения климатических рисков и улучшения в вопросе защиты прав местного населения и активных представителей гражданского общества, оказавшегося под угрозами физической безопасности со стороны правоохранительных органов и государства в целом", -  говорится в заявлении.

В частности, речь идет о проблемах нефтегазовой отрасли Азербайджана, являющейся главным источником дохода страны и ее непосредственного руководства. К сведению азербайджанских "экологов" отметим, что в 2006 году все прибрежные страны Каспийского моря, в том числе и Азербайджан,  ратифицировали "Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря" - Тегеранскую конвенцию. Апшеронский полуостров, расположенный на западном побережье Каспийского моря, богатый нефтяными и газовыми месторождениями,  сильно загрязнен нефтью и нефтепродуктами.

В различной степени нефтью загрязнена территория в 21,3 тыс. га. Многолетние разливы нефти вызвали в этом районе серьезные антропогенные изменения окружающей среды и природного ландшафта (ТАСИС 2009). Наиболее токсичными элементами на Апшеронском полуострове являются B, Al, Pb, U, Se, Fe, C, Na и Mg. (https://tehranconvention.org/system/files/tcis/caspian_soe_2011_rus.pdf). Таким образом, нефтегазовая отрасль Азербайджана представляет существенную угрозу для стран Каспийского бассейна - Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана и для самого Азербайджана.

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан проходит по территории Грузии, охватывая часть Боржомского национального парка, имеющего международное значение в плане оздоровительного и спортивного туризма, с источниками минеральных вод "Боржоми" - одной из основных статей экспорта Грузии.  Грузинские представители гражданского общества несколько лет выступали против прокладки нефтепровода через особо охраняемую территорию, указывая на риски возможных утечек и аварий. Они требовали изменить маршрут проекта.

Однако, инвесторы и правительство Азербайджана не пошли на удорожание проекта, и он был реализован при наличии дополнительных условий. С учетом необходимости "зеленого" энергетического перехода, следует сделать международный аудит деятельности БТД, и других проектов в нефте-газовой отрасли, выполненных и невыполненных обязательств, а также по вопросу увеличения объема выбросов парниковых газов и ущербов, нанесенных окружающей среде.

Жители сел Миргурбанлы и Йени Гышлаг района Нефтчали жалуются на сбросы радиоактивного йода, являющиеся отходами Нефтчалинского йодобромного завода, принадлежащий ООО "Азер-Йод". Жители отправили прессе фото  Миль-Муганского оросительного водоканала с коричневым содержимым. Пресса отреагировала на сигнал тревоги, утверждая, что жалобы не соответствуют действительности, сославшись при этом только на работников предприятия.

В 2023 г. жители села Союдлу Гедабекского района Азербайджана выступили против строительства цианового хвостохранилища, предназначенного для отходов золотоизвлекательного производства в ходе добычи золота и серебра месторождения "Гядабей". Жители опасались за негативные последствия для их пастбищ и вод. Против жителей были применены насильственные меры со стороны правоохранительных органов, с применением дубинок, резиновых пуль, перцового и слезоточивого газов. (https://caneecca.org/azerbajdzhan-mestnoe-naselenie-protiv-czianidnogo-ozera/). Никто из азербайджанских организаций, подписавших заявление, не выступил в защиту жителей Союдлу и окружающей среды.

Отметим, что в 2017 г. членство Азербайджана в процессе Инициативы прозрачности добывающей области (ИПДО) было остановлено, из-за нарушения принципов этой инициативы, из-за постоянного давления и применения суровых мер правительства страны в отношении гражданского общества, а также преследования политических оппонентов и журналистов. Более того, те общественные активисты, которые выступали за открытость и подотчетность добывающей отрасли в Азербайджане, были либо арестованы, либо вынуждены были уехать из страны по причине политического преследования. (https://bankwatch.org/press-release/azerbajdzhan-otstranen-ot-ipdo-po­zayavleniyu-bankwatch-i-counter-balance?lang=ru).

Заявления азербайджанских неправительственных организаций являются частью агрессивной политики правительства Азербайджана, выполняя заказ  авторитарного государственного режима и присоединяясь к военной и информационной агрессии против Армении в попытке запугать население Армении", - говорится в заявлени армняских НПО.

Под заявлением подписались: "ЭкоЛур"; "Зеленая Армения"; "Центр консолидации и поддержки сообщества"; "Образовательный, культурный, социальный и экологический фонд "Далма-Сона"; "Трансперенси

Интернэшнл Антикоррупционный Центр"; "Центр исследований прав человека"; "Леса Армении"; "Образовательный центр "За равные права"; "Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи"; "Центр общественного сознания и мониторинга"; "Экологическое общественное объединение"; "БЛЕДЖАН" по экологической, социальной и бизнес поддержке"; "ПИНК"; "Союз информированных граждан"; "Центр гражданских инициатив "Рестарт Гюмри"; "Хельсинкская ассоциация прав человека"; "Свободный гражданин"; "Клуб общественной журналистики"; "Мартунский женский общественный совет"; "Горисский пресс-клуб"; "Центр Перспективного Развития"; "Центр Медиа Инициатив".  А также Роза Джулакян, эксперт в области окружающей среды и климата; Сильва Айвазян, эксперт  в области окружающей среды и климата и Карине Таслакян, эксперт в области устойчивого развития.

Отметим, что сегодня азербайджанские СМИ со ссылкой на правительство АР сообщили, что Азербайджан направил официальное письмо Армении с требованием прекратить строительств металлургического завода в Ерасхе Араратской области РА. В Азербайджане свое требование аргументировали некими трансграничными рисками.

Меж тем, в Минэкологии Армении заявили, что Министерство окружающей среды в лице министра Акопа Симидяна не получало официального письма от своего азербайджанского коллеги.

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