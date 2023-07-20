Четверг, 20 Июля 2023 14:43

АрмИнфо.Размещение миссии ОДКБ на территории Армении внесло бы значимый вклад в стабилизацию обстановки в армяно- азербайджанском приграничье. Об этом 20 июля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос, есть какие- либо подвижки после заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости разрешения конфликтов на пространстве ОДКБ.

Она напомнила, что Москва регулярно комментирует ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, освещает усилия, предпринимаемые Россией в целях реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне. Захарова добавила, что в заявлении МИД РФ от 15 июля содержатся, в том числе и полноценные оценки текущего момента.

"Напомню, что Нагорный Карабах не входит в зону ответственности ОДКБ. В тоже время, развертывание миссии Организации в Армении внесло бы значимый вклад в стабилизации обстановки в армяно-азербайджанском приграничье. Ну, мяч на армянской стороне", - резюмировала Захарова.

Напомним, что 8 июня 2023 года президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с секретарями советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что от конфликтов на пространстве ОДКБ, тем более вооруженных, надо отходить. Он добавил, что разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном должно быть выгодно обеим сторонам