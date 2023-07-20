Четверг, 20 Июля 2023 14:43

АрмИнфо. Как мы понимаем, отдельные страны и международные структуры прорабатывают различные методы решения гуманитарного кризиса вокруг Нагорного Карабаха. Об этом 20 июля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на вопрос, рассматривается ли возможность доставки гумпомощи Арцаху воздушным путем, принимая во внимание усугубляющуюся ситуацию на фоне тотальной блокады.

На уточнение, подразумевается ли этим выражением поставки через Акну (Агдам), Захарова отметила, что не конкретизировала этот вопрос, если нужно она уточнит и сообщит.

На вопрос, какие усилия Москва может еще применить для разблокировки Кашатагского (Лачинского) коридора, на фоне продолжающейся блокады и игнорировании Азербайджаном всех призывом РФ, Захарова, в частности сказала: "Мы работаем со всеми сторонами не только в публичном поле, это касательно методологии".

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в осаде, а с 15 июня текущего года в тотальной блокаде со стороны Азербайджана. 120 тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти в 21 веке, на фоне полного безразличия международного сообщества.