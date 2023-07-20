Четверг, 20 Июля 2023 13:52

АрмИнфо.Поставка медикаментов в Арцах прекращена. Об этом ходе брифинга 20 июля журналистам министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

В частности, она подчеркнула, что все плановые вмешательства приостановлены, а имеющиеся медикаменты используются лишь при острой необходимости. <Но запасы небезграничны. Это ситуация представляет собой серьезный здравоохранительный кризис>, - констатировала Аванесян.

Министр заметила, что докладывает о ситуации и офису Омбудсмена, и представительству Армении в Европейском суде. Эти сведения, по ее словам, потом становятся основой для определенных санкций. Помимо этого глава здравоохранительного ведомства направляет письменные обращения, призывы в международные организации. На вопрос насколько удовлетворительны полученные ответы от последних, Аванесян заметила: < Ответы не удовлетворительны, поскольку дорога все еще закрыта>.

Напомним, что Арцах находится в азербайджанской блокаде с 12 декабря 2022 года. С 15 июня с.г. Азербайджан перекрыл движение и Международного комитета Красного Креста, который осуществлял гуманитарную миссию по транспортировке больных из Арцаха в Армению и поставке предметов первой необходимости, в том числе медикаментов. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества.