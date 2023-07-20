Четверг, 20 Июля 2023 13:47

АрмИнфо. В качестве геноцидоведа в своих работах имена Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, главы Международной продовольственной программы Синди Маккейн, президента Европейского Союза Шарля Мишеля и специального представителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара буду указывать в качестве тех, кто поощрял и поддерживал акты геноцида. Об этом на своей странице в Фейсбук написал геноцидовед Сурен Манукян.

Он напомнил, что в условиях однозначных решений и обращений Суда ООН, ЕСПЧ и других международных судов и организаций, указанные лица проигнорировали акции этнической чистки в Арцахе, поставившие на грань голодной смерти 120 тысяч человек, не предприняли никаких шагов, и тем самым сделали "нормой" проводимую Азербайджаном политику этнической чистки Нагорного Карабаха путем обречения на голодную смерть.

"Я надеюсь, что однажды каждый будет привлечен к персональной ответственности международным судом. По крайней мере, я лично буду способствовать тому, чтобы их имена остались в истории как пособников геноцидов", - резюмировал Манукян.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.