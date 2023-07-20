Четверг, 20 Июля 2023 13:30

АрмИнфо.Турция не является стороной, подписавшей трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, на основе которого в зоне нагорно-карабахского конфликта был размещен российский миротворческий контингент (РМК). Об этом 20 июля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что РМК в 2025 году покинут Арцаха.

Она напомнила, что в трехстороннем заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана четко очерчены как сроки пребывания РМК в Арцахе, так и параметры его возможного продления на очередной 5-летний период.

"Российские миротворцы продолжают выполнять важную стабилизирующую роль в Нагорном Карабахе. Основная функция - это поддержание режима прекращения огня, боевых действий. С учетом сохраняющейся в регионе напряженной ситуации, деятельность РМК еще более востребована. Поддержание мира на Южном Кавказе отвечает интересам как Азербайджана и Армении, так и регионалов, как мне кажется, включая Турцию", - сказала Захарова.

Вместе с тем она указала на слаженное взаимодействие с турецкими партнерами в рамках совместного российско-турецкого мониторингового центра в Агдамском районе.

Напомним, что президент Турции на полях Вильнюсского саммита НАТО заявил, что РМК в 2025 году покинут Арцах. Он отметил, что президент Азербайджана держит в центре внимания этот вопрос.