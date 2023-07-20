Четверг, 20 Июля 2023 12:24

АрмИнфо. В МИД Армении приветствовали решение Канады присоединиться к наблюдательской миссии ЕС в Армении.

"В Армении и рассматривают это как важный вклад в роль Миссии в деле укрепления стабильности и мира в регионе Южного Кавказа", - говорится в сообщении МИД РА в Твиттер.

Ранее стало известно, что Комитет по политическим вопросам и вопросам безопасности Совета Европы одобрил предложение Канады поддержать миссию наблюдателей ЕС в Армении. В решении комиссии говорится, что вклад Канады в миссию Европейского Союза в Армении считается значительным, и оно вступает в силу со дня принятия.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС одобрил новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP).

Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

В состав гражданской миссии ЕС в Армении включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Ехегнадзоре. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS.

Миссия начала функционировать 20 февраля. В ее став вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии.

Напомним также, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 февраля с трибуны парламента, аргументируя причины развертывания в Армении новой миссии ЕС отметил, что Баку на многих западных международных площадках, пытаясь обосновать свою агрессию против Армении, заявляет о том, что премьер-министр РА, наращивая группировку российских войск у границ Азербайджана, в тандеме с армянскими ВС готовится осуществить агрессию против Азербайджана, и по этой причине Баку вынужден захватить высоты, чтобы уравновесить ситуацию.