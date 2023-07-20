Четверг, 20 Июля 2023 12:23

АрмИнфо.Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян наглядно продемонстрировал спецпредставителю Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаару участь арцахских детей в азербайджанском обществе после ухода российского миротворческого контингента (РМК)

В частности, Степанян в своем микроблоге в Twitter представил результаты опроса, проведенного в Азербайджане, в рамках которого у местных жителей интересовались, что они будут делать при встрече с армянским ребенком в 2025 году прогуливаясь по Степанакерту, после ухода российских миротворцев из Арцаха. Так, 32% респондентов заявили, что дадут ему оплеуху, 25% - сделают замечание, 22% - разрубят ребенка топором на части и скормят собакам, 17% опрошенных заявили, что продадут ребенка в рабство, еще 4% просто отрежут ребенку язык.

"Гуманитарная помощь из Агдама (Акна) в Степанакерт? Посмотрите на эту фотографию, потом говорите. Тойво Клаар, Вы не честны, нисколько не честны. Общество Азербайджана наполнено ненавистью к армянам", - написал омбудсмен НКР.

Отметим, что ранее спецпредставитель ЕС посоветовал Арцаху воспользоваться предложением Баку о предоставлении гумпомощи по дороге Акна-Степанакерт. То есть Тойво Клаар советует брать гумпомощь у государства, которое организовало эту осаду, вместо того, чтобы как представитель международного сообщества добиваться открытия междунароно признанного коридора из Еревана в Степанакерт.

Добавим, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом.