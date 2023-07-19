Среда, 19 Июля 2023 14:12

АрмИнфо. Франция, как вы знаете, полностью привержена мирному процессу, и я активно поддерживала работу, исполняемую нашим специальным уполномоченным на Южном Кавказе (француский сопредседатель МГ ОБСЕ - ред.) Брисом Рокфо, которую он проводил по поручению президента Макрона и министра иностранных дел Катрин Колонна, посетившую Армению в апреле этого года. Об этом заявила посол Франции в Армении Анн Луйо, которая через несколько дней завершит свою дипломатическую миссию в Армении.

В интервью госагентству Арменпресс касаясь блокады Арцаха, Анн Луйо отметила, что с декабря 2022 года Париж осуждает блокировку Кашатагского (Лачинского) коридора, наносящую серьезный ущерб населению Нагорного Карабаха, и призывает к выполнению решения Международного суда ООН о восстановлении движения по коридору.

"Мы приветствуем усилия МККК по преодолению гуманитарного кризиса, вызванного блокадой, но для прекращения блокады, нарушений заявления от 9 ноября 2020 г. и гарантий прав и безопасности народа Нагорного Карабаха необходимо политическое решение. Контекст глобальной нестабильности в результате агрессии России против Украины не облегчает работу, но мы остаемся мобилизованными.

С этой целью по инициативе постоянного члена Совета Безопасности ООН Франции в сентябре и декабре 2022 года были созваны заседания Совета по вопросу Армении и Нагорного Карабаха. Франция по согласованию с ЕС и США продолжит делать все возможное для обеспечения прогресса в переговорном процессе", - подчеркнула дипломат.

Касаясь своих визитов в приграничные сёла Армении, Луйо подтвердила, что действительно в сентябре 2022 года посетила села, пострадавшие от обстрелов Азербайджана в Гегаркунике, Вайоц Дзоре и Сюнике, и стала свидетелем страданий мирного населения, которому хотела бы выразить свою солидарность.

"Франция поддерживает последовательные усилия, предпринимаемые Европейским союзом и Соединенными Штатами в этом направлении. Гражданская миссия Евросоюза, сформированная 23 января 2023 года, способствует мирному процессу в приграничных районах посредством наблюдательной деятельности. Результаты этих наблюдений способствуют посредническим усилиям ЕС, но мы должны и дальше укреплять усилия по обеспечению соблюдения территориального суверенитета и прав человека.

Тесные и постоянные консультации на самом высоком уровне между двумя нашими правительствами, президентом Макроном и премьер-министром Пашиняном, отражают нашу приверженность и желание расширить поддержку международного сообщества для справедливого и прочного мира. Мы работаем в этом направлении", - отметила дипломат.

Вместе с тем, Луйо отметила, что ее особенно впечатлила стойкость армянского народа, умение строить планы на будущее, несмотря на тяжелое положение, созданное войной 2020 года.

Касаясь "наследия", которое она оставляет новоназначенному послу Франции в Армении, дипломат констатировала, что каждый посол продолжает дело предыдущего, исходя из указаний своего министерства, но также привносит свои идеи и энергию.

"Среди направлений сотрудничества, которые необходимо укрепить, я бы назвала экономическую сферу, где необходимы дополнительные усилия с обеих сторон для привлечения большего числа французских компаний в Армению. Огромная работа была проделана, в частности, благодаря Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией, по улучшению деловой среды в Армении, что очень приветствуется. Я поддерживаю регулярные контакты с уже созданными здесь французскими компаниями, чей пример должен вдохновить другие предприятия на использование возможностей, предоставляемых здоровой экономической средой Армении. Целенаправленная отраслевая деятельность по продвижению может быть полезной в этом отношении.

Также остается укрепить Французский университет в Армении, чье значительное участие вместе с университетами Лиона и Тулузы позволяет обеспечить качественное образование 2000 студентов. Я надеюсь, что проект переезда университета будет успешным при поддержке обоих правительств.

Наконец, программы, направленные на развитие Армении со стороны Европейского Союза, могут также служить для продвижения деятельности французских структур и неправительственных организаций в Армении на основе совместно утвержденных четких стратегий. Самая сильная Армения

- это развитая Армения", - резюмировала дипломат.