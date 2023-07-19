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 Среда, 19 Июля 2023 13:13
Марианна Мкртчян

Востоковед: Сегодня Азербайджан и Турция - основа новой системы миропорядка в Закавказье вместе с Грузией, где России нет, и не предвидится

Востоковед: Сегодня Азербайджан и Турция - основа новой системы миропорядка в Закавказье вместе с Грузией, где России нет, и не предвидится

АрмИнфо. Сегодня Азербайджан и Турция - это устойчивая военно-политическая ось, основа новой системы миропорядка в Закавказье вместе с Грузией, где России нет, и не предвидится. Подобного мнения придерживается российский востоковед Евгений Сатановский.

Эксперт констатировал, что в целом расклад по Европе, за исключением разве что Венгрии и, не исключено, пока что Сербии, более или менее ясен. Востоковед убежден, что "подмяли их американцы под себя", точно также, как Японию, Южную Корею, Тайвань, Австралию и Новую Зеландию.

"Как подминают большую часть стран постсоветского пространства, которые пока ещё имеют сколь бы то ни было серьёзные отношения с Россией, начиная с Армении и Казахстана. Исключением, причём стратегически важным, является Белоруссия, но это связано с тем, что Варшава, прибалты и Штаты, переварив Украину и перед тем, как вплотную заняться нами, попытались в лоб Лукашенко свергнуть и им этого сделать не удалось. Что до Туркменистана и Узбекистана, их американцы активно обрабатывают, притом, что там ещё и Турция всё, что осталось от русского и советского наследия, отжимает в свою пользу", - констатировал он.

В этом ключе Сатановский обратил внимание, что это же Анкарой сделано с Азербайджаном уже в рамках создания и укрепления Организации Тюркских Государств - притом, что турки, как ни крути, входят в НАТО и их армия там вторая после американской, а многовекторность у них в крови.

"Сегодня Азербайджан и Турция - это устойчивая военно-политическая ось, основа новой системы миропорядка в Закавказье вместе с Грузией, где России нет и не предвидится.

Что до Армении, её проамериканский премьер спит и видит, как бы ему от присутствия России в регионе избавиться, причём судьба Саакашвили и Зеленского ему ни о чём не говорит, как и то, что без российской военной базы в Гюмри и российских миротворцев в Нагорном Карабахе судьба уже не Карабаха, который он сдал с потрохами вместе с тамошними армянами, но и самой Армении повиснет на волоске.

Понять его можно: тот же Зеленский Украину поставил на грань уничтожения, но сам на этом нехило поднялся, а Пашинян не менее амбициозен, циничен и прост в отношении к окружающему миру, как железнодорожная шпала. Совсем стереть с карты Армению по его сермяжному представлению Америка и Франция не дадут? Не дадут. Да и кому она без выхода к морю и собственных энергоносителей сдалась? Ну, будет доживать своё в роли то ли вилайета, то ли протектората Турции, с ограниченным суверенитетом и без Сюникского района, который в рамках формирования Зангезурского транспортного коридора много кому нужен, и хватит с неё. Что до армян как народа... Кто вообще когда из нынешних армянских правителей своим народом и его будущим интересовался, несмотря на всё, что они по этому поводу перед выборами на камеры говорят...", - задался вопросом востоковед.

Возвращаясь к началу своего разговора, Сатановский констатировал, что мир ближайшего будущего, как его видят американцы и, не исключено, пускай и со своей колокольни, китайцы - это вновь мир двух сверхдержав, в который все прочие крупные игроки будут с тем или иным успехом вписываться, пытаясь сохранить свои сферы влияния, а кто из них поумнее и более поворотлив, как та же Турция, Индия, Иран и арабские монархии Залива, и нарастить.

"Что до нас с нашим ядерным оружием, никто в мире, кроме нас самих (и то далеко не всех, а только z-быдла, типа автора), не верит, что мы его применим, и все слова по этому поводу действующего руководства страны умножаются на ноль. Слишком много про "красные линии" говорили, ничего не делая, когда их раз за разом пересекали. Отсюда и результаты...", - резюмировал востоковед. 

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