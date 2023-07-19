Среда, 19 Июля 2023 13:10

АрмИнфо. Очевидно, что каждый, кто делает заявления об использовании дороги Акна (Агдам) - Степанакерт, служит интересам Азербайджана. Об этом заявил экс-госминистр Арцаха Рубен Варданян.

Он констатировал, что 18 июля представители молодежного крыла общественного движения "Фронт безопасности и развития Арцаха" вместе с многочисленными арцахцами перекрыли дорогу Акна - Степанакерт, тем самым показав, что для них неприемлемо любое нарушение красных линий, и что они готовы противостоять любым вызовам во имя свободного, безопасного, счастливого и армянского Арцаха.

"Очевидно, что каждый, кто делает заявления об использовании этой дороги, служит интересам Азербайджана. Если бы их действительно интересовала судьба арцахских армян, то вместо этой дороги они бы еще вчера потребовали открыть гуманитарный воздушный коридор и применить санкции против Азербайджана за блокаду Кашатагского (Лачинского) коридора и удержание 120 тысяч человек в условиях гуманитарной катастрофы", - резюмировал он.

Отметим, что глава Европейского совета Шарль Мишель 15 июля по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана, сообщил, что Баку "для облегчения гуманитарного бремени" предложил доставлять в Арцах гуманитарные грузы по маршруту Агдам-Степанакерт. В Арцахе в данном заявлении усмотрели экзистенциальную угрозу, призвав международные структуры, в место поиска так называемой альтернативы обеспечить функционирование международно признанного коридора, связывающего Арцах с Арменией, а не предлагать в качестве "медвежьей услуги" путь в Азербайджан.

А уже 18 июля об использовании этой дороги заговорил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойвой Клаар, который посоветовал арцахцам воспользоваться этой возможностью.