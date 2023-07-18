Вторник, 18 Июля 2023 20:28

АрмИнфо.Армения не собирается становиться средой для обхода санкций. Об этом в Вене заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос журналиста из Financial times о том <не беспокоят ли Армению возможные санкции ЕС из-за реэкспорта подержанных автомобилей в РФ через РА?>.

В этой связи он подчеркнул, что эта война (между Украиной и Россией) оказала, как негативное, так и положительное влияние на экономику Армении. Мирзоян заверил, что правительство РА, тесно и прозрачно сотрудничая не только с соответствующими органами ЕС, но и с США и всеми заинтересованными сторонами, намерено исключить возможность создания в нашей стране условий, при которых будет возможен обход санкций.

<Мы работаем открыто и прозрачно. Если есть проблемы, а проблемы, полагаю, есть везде, мы их быстро находим и решаем надлежащим образом>, - заявил Мирзоян.