Вторник, 18 Июля 2023 20:15

АрмИнфо. ООН не имеет никаких инструментариев для признания границ. Об этом 18 июля заявила первый Омбудсмен Армении Лариса Алавердян у Посольства Франции во время митинга в поддержку Арцаха.

В этой связи она обратила внимание на то, что признание Азербайджана состоялось исключительно благодаря ложным политическим договоренностям. <Ни один юрист не может опровергнуть мои слова, нет ни одного правового обоснования, чтобы сегодня, так называемая, республика Азербайджана была признана>,- подчеркнула правозащитник.

Она заверила, что нет ни одного международного правового документа, в котором бы были указаны советские границы государств. <Эту глупость расскажите своей неграмотной массе>, - сказала Омбудсмен. В этой связи Алавердян обратилась к Алма- Атинской декларации, которую все время приводят в качестве подтверждения того, что Армения признала Азербайджана в соответствие с границами времен советского периода. <Это ложь! В этой декларации не указаны советские границы, а четко написано <существующие границы>, - подчеркнула Омбудсмен.

Она напомнила, что в декабре 1991 года в Арцахе состоялся референдум, после которого Республика заявила о своей независимости. Азербайджан же не проводил референдумов в соответствии с Законом СССР. <Азербайджан незаконно вошел и вышел из СССР>, - подчеркнула правозащитник.

Констатировав, что Азербайджан в тандеме с Турцией представляет угрозу не только для Южно-Кавазского региона, Лариса Алавердян заверила, что аппетит последних видеть мир турецким не ограничится Арменией и Арцахом.

Напомним, что глава МИД Республики Арцах Сергей Газарян в одном из интервью в апреле этого года, заявлял, что Алма-Атинская декларация никогда не рассматривалась в качестве политико-правовой основы урегулирования азербайджано- карабахского конфликта или же определения статуса Арцаха. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян также в апреле с.г. с трибуны Парламента заявил о готовности РА признать территориальную целостность Азербайджана в соответствии с Алма-Атинской декларацией. Вместе с тем он отметил, что при подписании этой декларации Армения не делала никаких оговорок, и, следовательно, нет никаких возможностей сохранить Арцах армянским.

Добавим, что Алма-Атинская декларация гласит, что страны присоединяются к документу в существующих на тот момент границах. То есть, априори Азербайджан, который подписал документ лишь в 1993 году, присоединился к нему без Арцаха.