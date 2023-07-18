Вторник, 18 Июля 2023 20:12

АрмИнфо. Комитет по иностранным делам Европейского парламента сегодня, 18 июля, принял доклад Комиссии по Турции за 2022 год, в котором в числе прочего выражается поддержка нормализации отношений между Арменией и Турцией в интересах примирения, региональной стабильности и безопасности. Об этом сообщает постпредство Армении при ЕС.

В докладе также "приветствуется достигнутый на данный момент прогресс в процессе армяно-турецкой нормализации и с удовлетворением отмечается присутствие премьер- министра Армении на инаугурации новоизбранного президента Турции...".

"Звучит призыв к скорейшей реализации договоренностей, достигнутых специальными представителями, таких как открытие воздушного пространства и границы между двумя странами:", - сообщает представительство Армении в ЕС.

В Европарламенте также вновь призвали Турцию признать Геноцид армян, чтобы проложить путь к подлинному примирению между турецким и армянским народами.

Европейские законодатели также призвали Турцию полностью соблюдать свои обязательства по защите армянского культурного наследия на территории страны.