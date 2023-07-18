Вторник, 18 Июля 2023 20:10

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев организовал блокаду Арцаха при поддержке Запада. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Степан Даниелян.

Эксперт посоветовал тем, кто проводит сидячие пикеты, проводить их хотя бы перед посольствами Великобритании, США и ЕС.

"Правда в большой политике нет эмоций и совести, но есть интересы. И Алиев организовал блокаду Арцаха при поддержке Запада, представитель ЕС (Тойво Клаар - ред.) тоже использует термин "Ханкенди" (азербайджанское название Степанакерта - ред.), и они хотят открыть дорогу из Агдама (Акна - арм.), они же заставили своего агента в Армении признать территориальную целостность Азербайджана в Праге, но тут есть одна тонкость", - отметил политолог.

В этом контексте Даниелян напомнил, что запад выступает с позиции водораздела между ценностями, демократией и авторитаризмом, добавив, что хотя бы эта ложь будет разоблачена, и вся ответственность ляжет на них.

"Для нашего народа это будет уроком на будущее, что эти ценности являются ложью в международных отношениях.

Вспомним, когда Арцах сказал, что семь районов являются зоной безопасности, Запад заявлял, что такой опасности нет и что, они не приемлют силового решения проблемы.

Очень даже принимают, когда речь заходит об их интересах", - добавил политолог, выразив убеждение, что единственным решением проблемы в сегодняшних реалиях могут стать сидячие протесты перед их дипломатическими представительствами с множеством палаток.

"Одним словом нужно что-то делать", - резюмировал он.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Азербайджан под псевдо экологическим предлогом заблокировал единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией и внешним миром. Параллельно с осадой, Азербайджан лишил Арцах газа и электроэнергии. В НКР продукты первой необходимости доставлялись посредством МККК и Российских миротворцев. Затем, уже 23 апреля вражеская сторона установила КПП в коридоре, соединяющим Арцах с внешним миром, в разрез обязательствам по трехстороннему заявлению от 2020 года, а уже 15 июня прекратил пропуск и гуманитарных грузов в Арцах. Население Нагорного Карабаха стоит перед угрозой голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества.

14 июля в Арцахе начались акции протеста. 17 июля президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что присоединяется к сидячей забастовке на площади Возрождения и дал международному сообществу неделю для разрешения гуманитарной ситуации вокруг Арцаха.