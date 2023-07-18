Вторник, 18 Июля 2023 20:06

АрмИнфо. В Армении выявлены случаи хищений в особо крупном размере, мошенничества и должностных подлогов со стороны должностных лиц Министерства обороны РА. Об этом сообщает Антикоррупционный комитет РА.

Согласно материалам уголовного дела, М. Х., после назначения в 2018 г. командиром N-ой воинской части, а также начальник финансовой службы той же воинской части С.П достигли договоренности с представителем компании <Газпром Армения> А.Д. о списании

неиспользованного газа, предназначенного для воинской части. С октября 2018 года по март 2019 года представитель <Газпром Армения> в результате механического вмешательства ежемесячно поделывал показания газового счетчика. В результате, Минобороны заплатило за неиспользованный газ 12 млн драм. Позже А.Д. передал из этой суммы 2 млн драм командиру воинской части.

Также было установлено, что таким же образом М. Х. похитил деньги для оплаты потребления электроэнергии. В частности, начальник финансовой службы воинской части и представитель компании <Электросети Армении> достигли договоренности через в вопросе реализации неиспользованной части электроэнергии, похитив в общей сложности 11 млн драм.

После того, как С.П. был освобожден от должности в июне 2019 года, командир части поручил незаконные действия главе службы коммунальной хозяйства Н. В. Он продолжал подделывать данные, в результате воинская часть в 2019-2022 гг уплатила за электроэнергию на 8 млн. драмов больше. Сам командир части в 2018-2022 гг получил от сотрудника "Элсетей" около 4 млн драм. Выяснилось также, что М. Х. получил взятку в $1000 за назначение на должность руководителя клуба воинской части жены старшего бухгалтера.

Всем участникам преступной схемы предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА. В ходе предварительного следствия было взыскано более 21 млн драмов причиненного государству ущерба, а для обеспечения возмещения остатка ущерба на имущество, принадлежащее обвиняемым, были наложены аресты. Расследование уголовного дела завершено. Материалы производства переданы надзирающему прокурору с обвинительным актом, с ходатайством о направлении его в суд.