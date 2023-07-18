Вторник, 18 Июля 2023 12:19

АрмИнфо.Каждая секунда пребывания президента Арцаха Араика Арутюняна на сидячей акции протеста на площади Возрождения - это развевающийся белый флаг над крепостью. Подобного мнения придерживается эксперт информационной безопасности Карен Вртанесян.

Он констатировал, что многие раскритиковали шаг Арутюняна (сидячую забастовку) назвав его бессмысленной и разочаровывающей.

"Честно говоря, я поражен, что до сих пор есть люди, которые думают, что Араик Арутюнян действительно хочет защитить Арцах, но "как-то не получается". Что есть люди, которые говорят: "Посоветуйте что-нибудь этому бедному глупцу, он не знает что делать". (Как в старом анекдоте: "Ну не шмогла я, не шмогла!")...", - отметил эксперт.

В этом ключе Вртанесян перешел к перечислению "сухих фактов" по сложившейся ситуации, и вытекающих из этого неудобных вопросов.

По его словам, факт неизбежность осады Арцаха был очевиден даже после публикации трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, и был темой многочисленных дискуссий, начиная с первых часов публикации текста.

"Пусть никто не делает вид, что сегодняшняя ситуация была непредсказуемой и неожиданной...

Арутюнян и его команда не только ничего не сделали для снижения вероятности осадного сценария, но и сделали все, чтобы Арцах был максимально не готов к такому сценарию", - отметил эксперт.

В этой связи он задался рядом вопрос, в частности, почему Арутюнян покрывал и скрывал факт расформирования Армии обороны Арцаха, почему Арутюнян дал добро на "новую дорогу", почему помог сдать Агавно и Бердзор?

" Кто делал все, чтобы жители Арцаха в РА не участвовали в демонстрациях сопротивления? Кто из Арцаха поддержал переизбрание Никола (премьера РА - ред.)? Кто провалил процесс создания стратегических запасов продовольствия, топлива, медикаментов и других предметов первой необходимости на несколько лет? Для этого была возможность, время и деньги. Кто был занят тратой огромных сумм денег на бесполезные строительные проекты?

Почему после блокады рестораны продолжали работать, почему в Инстаграм выложили фотографии роскошных столиков из Арцаха? Почему родственники некоторых богатых людей уехали отдыхать за границу? Почему Араик продолжает молчать о роли Никола, о его договоренностях с Николом, если он действительно стремится спасти Арцах", - вопрошал Вртанесян.

Чтобы понять истинный смысл этой сидячей забастовки Араика, продолжил эксперт, необходимо проанализировать, каковы целевые аудитории этой акции.

По его словам ими являются: арцахцы, население РА, власти Азербайджана и международное сообщество.

"Поступок Араика передает всем этим зрителям следующее сообщение: "Я отчаялся, ничего другого сделать невозможно"", - отметил Вртанесян.

В этой связи эксперт посоветовал арцахцам заставить Арутюняна рассказать о том, какие у него преступные сговоры с Пашиняном. "Заставьте его ответить на все неудобные вопросы. Опубликуйте его ответы.

А потом заменить его на того, кто не является соучастником процесса сдачи Арцаха. Потому что каждая секунда сидячей забастовки Араика - это развевающийся над крепостью белый флаг", - резюмировал Вртанесян.

Отметим, что накануне президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что присоединяется к сидячей забастовке на площади Возрождения и дал международному сообществу неделю для разрешения гуманитарной ситуации вокруг Арцаха.