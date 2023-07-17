Понедельник, 17 Июля 2023 19:34

АрмИнфо.. Известный российский ученый- востоковед, основатель и президент научного центра <Институт Ближнего Востока>, профессор Евгений Сатановский выразил сомнение в будущем проживающих в Нагорном Карабахе армян в контексте сегодняшних турецко-азербайджанских отношений.

В интервью сайту Ermenihaber, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в 2025 году российские миротворцы покинут Нагорный Карабаха, политолог заметил, что в этом случае будущее армян данной территории окажется под большим вопросом. <Если в результате взаимодействия президентов России и Азербайджана не будет принято никакого другого решения, все остальное - технические проблемы>, - сказал Сатановский.

Он отметил, что после войны 2020 года в регионе произошли большие изменения. <После войны Турция подписала Шушинскую декларацию с Азербайджаном, а премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев четко заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, либо получают азербайджанское гражданство, азербайджанские паспорта и будут жить по сегодняшним азербайджанским законам, либо пусть уезжают>, - сказал Сатановский.

Он отметил, что в этой ситуации армянскому народу необходимо, пока еще есть время, спасти мирное население Нагорного Карабаха, в первую очередь, женщин и детей. <Что касается будущего проживающих в Карабахе армян в рамках сегодняшних турецко- азербайджанских отношений, то я в него не верю, как и в будущее армян в Турции", - заключил политолог. -