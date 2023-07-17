Понедельник, 17 Июля 2023 19:33

АрмИнфо. Армянские власти последовательно пропагандирует тезис, что проблемы безопасности Армении могут быть решены только ценой сдачи Арцаха. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат оппозиционной фракции "Айастан" (Армения), координатор движения "Мать Армения!" Андраник Теванян.

"Другими словами, сеяние раздора между жителями Армении и Арцаха стало государственной политикой. Этот процесс со страниц газеты "Айкакан жаманак" (принадлежит семье действующего премьера РА - ред.) перенесен в правительственные кабинеты.

Тезис "Cдадим Арцах, чтобы сохранить Армению" является самым большим фарсом, примененным этим правительством к гражданам РА. Это ложь, направлена на притупление бдительности людей, отрыв их от реальности и на то, чтобы ввергнуть их в саморазрушительный ступор. Нужно вести последовательную борьбу с этой ложью и антигосударственным кодом", - считает оппозиционер.

При этом он отметил, что одна из целей работы инициативы "Мать Армении" с гражданами заключается в этом.

"Наши контакты с тысячами семей показывают, что большинство людей, к счастью, еще не попались в ловушку этой лжи и против проводимой политики, но, в то же время, страх перед войной сбивает их с толку.

Задача всех нас объяснить людям, что политика действующей власти ведет к войне и поражению (нет недостатка в доказательствах); что падение Арцаха знаменует собой начало падения Армении (тут тоже огромный арсенал аргументов и оправданий); объяснить и дать надежду, что есть возможность выйти из сложившейся ситуации (дверь этой возможности открывается со сменой переговорщика)", - заверил Теванян.