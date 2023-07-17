Понедельник, 17 Июля 2023 19:32

АрмИнфо. Россия по факту снимает с себя ответственность за территориальные уступки со стороны Армении. Так прокомментировал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов субботнее заявление российского внешнеполитического ведомства по ситуации вокруг Арцаха.

Он констатировал, что заявление Министерства иностранных дел РФ "в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха" появилось 15 июля, и эта дата не случайна. "На этот день была перенесена встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева при посредничестве Шарля Мишеля (т.н. брюссельский формат). Впрочем, в канун саммита с развернутым (фактически) программным интервью об армяно-азербайджанском урегулировании для "Голоса Америки" выступил Армен Григорян, секретарь Совбеза Армении. Москва решила прервать паузу и публично изложить свое видение", - отметил российский эксперт, изложив наиболее важны три тезиса из этого заявления.

"Во-первых, Россия по факту снимает с себя ответственность за территориальные уступки со стороны Армении. Именно с этого начинается мидовское заявление: "В октябре 2022 г. и мае 2023 г. на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. Мы с уважением относимся к суверенному решению армянского руководства:" То есть, оно и ответственно, в первую очередь, если перевести с дипломатического на русский. В то же время Москва полагает такое согласие Еревана кардинальным изменением основ, на которых базировалось заявление Путина-Алиева и Пашиняна от 9 ноября 2020 года, то есть изначального статус-кво, возникшего сразу же после завершения второй карабахской войны", - полагает политолог.

Во-вторых, продолжил Маркедонов, в данных условиях Россия предлагает сосредоточиться на одной частной и одной общей проблеме. "Частная - это "восстановление нормальной жизнедеятельности Нагорного Карабаха". Без всяких статусных сложностей, чистая "гуманитарка". Общая - согласование мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В Москве прекрасно понимают, что любой мир (вообще любая бумага) по Кавказу без ее участия - мощный удар по ее усилиям, имиджу, репутации. И, конечно, лучше этого избежать", - полагает эксперт.

По его убеждению, сегодня поздно обсуждать, что было сделано не так и кто в этом виноват, надо спасть ситуацию. "Пока точка невозврата не пройдена, можно перехватить инициативу. Запад все равно не скажет России спасибо за все ее действия в спектре от Соглашения от 12 мая 1994 года до Трехсторонних заявлений (не только 9 ноября 2020, но и тех, что были подписаны в 2021-2022 гг.). У Штатов и ЕС цель иная: воспользовавшись "завязкой" РФ на Украине, потеснить ее в Закавказье, на Днестре, далее везде", - считает Маркедонов.

Но, в качестве третьего тезиса, Маркедонов указал на еще один остающийся вопрсо, и он заключается в том, и для Баку, и для Еревана многое в плотном тексте мидовского заявления по факту неприемлемо.

"Азербайджан спешит закрыть карабахский гештальт окончательно и, желательно, без особых уступок и нюансов. Армения, не имея ресурсов для борьбы "за Арцах", хотела бы переложить ответственность на Россию (см. подробнее интервью Григоряна). Непростые условия. И потому намерения Москвы выглядят, как отчаянная попытка наверстать упущенное. Шансы на это есть. Пока есть!", - резюмировал он.

Ранее, как уже сообщало АрмИнфо, 15 июля МИД России выступил с заявлением, в котором обвинил Ереван в отклонении от сути трёхсторонних договоренностей и призвала Баку разблокировать единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией и внешним миром. При этом в МИД РФ заявили о готовности в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа.