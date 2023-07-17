Понедельник, 17 Июля 2023 10:08

АрмИнфо. Власти Армении, во время и после войны, из-за своих кошмарных опасений потерять собственные политические интересы и должности, допустили фатальные ошибки, разрушившие безопасность страны, серьезно ослабившие позиции государства на международной арене. Тем временем, азербайджанские вооруженные силы получили "легитимную" возможность укрепиться в окрестностях наших сел и городов, на дорогах, наглым образом подвергая наших соотечественников лишениям. Об этом заявил экс-омбудсмен Армении Арман Татоян.

В этом ключе правозащитник констатировал, что правительство Армении вместо реализации международных механизмов, "легло" под международные политические и военные структуру, четко зная, что Азербайджан решит там вопросы в свою пользу, игнорируя, что "противопоставление" наших вопросов этим структурам только укрепит Азербайджан.

"Кроме того, организованным путем, от высшего уровня до общинных структур собственной политической команды, добросовестно опровергала

сообщения об азербайджанских преступлениях, реабилитировала азербайджанских преступников, боролась "насмерть" со всеми, кто говорил об этих преступлениях. Напуганные тем, что это вызовет недовольство людей своим правительством, что они будут рассматриваться как слабые в глазах людей, а зачастую руководствуясь принципом "Никто не может указывать нам, что делать, мы знаем, что правильно".

Важно лишь то, что они устояли на своих постах, неважно, что в результате этих действий Азербайджан только окреп и получил выгодные позиции для агрессии против Армении и Арцаха, весь народ столкнулся с разрушительными угрозами безопасности.

В результате не были реализованы важные международные механизмы, упущены исключительные возможности. А в итоге виноваты все - будь то международные организации, другие страны или другие стороны, все кроме них самих", - резюмировал Татоян.