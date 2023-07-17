Понедельник, 17 Июля 2023 09:44

АрмИнфо. Экс-посол Франции в Армении Джонатан Лакот поздравил армян с Вардаваром, и коснулся блокады Арцаха.

"Желаю доброго Вардавара всем моим армянским друзьям. В этом году мои мысли особенно с теми, кто живет в Нагорном Карабахе - жертвами 217 дневной блокады, лишенные средств к существованию в течение 32 дней, почти ежедневно подвергающихся обстрелу и живущих в голоде, беспокойстве и равнодушии.

Пусть этот Вардавар, во время которого каждый имеет привычку обливать своего соседа - могущественного или несчастного - будет праздником воды, очищения и обновления!

Пусть несколько капель пробудят и спящую совесть", - написал экс-посол Франции на своей странице в Фейсбук.

Отметим, что ранее Азербайджан обвинил МККК якобы в провозке контрабанды в Арцах, и под этим предлогом полностью заблокировал и так уже не действующий более полугода коридор. Добавим, что в МККК признали, что четверо наемных водителей без ведома Организации, везли с собой какие-то товары (сигареты, телефоны и т.д.), и контракт с ними был незамедлительно прерван. Таким образом, Азербайджан пытается задушить народ Арцаха, который с 12 декабря прошлого года находится в тотальной блокаде, лишенный газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. С 15 июня текущего года никакие продукты не поступают в Арцах, 120 тысяч граждан стоят на пороге голодной смерти. Всё это происходит в 21-ом веке, на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества, которое в погоне за энергоресурсами позабыло о пропагандируемых им же универсальных правах человека.

Добавим, что из Степанакерта уже заявили, что Азербайджан пытается добиться вывода их Арцаха офиса МККК.