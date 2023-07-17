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АрмИнфо. Экс-посол Франции в Армении Джонатан Лакот поздравил армян с Вардаваром, и коснулся блокады Арцаха.
"Желаю доброго Вардавара всем моим армянским друзьям. В этом году мои мысли особенно с теми, кто живет в Нагорном Карабахе - жертвами 217 дневной блокады, лишенные средств к существованию в течение 32 дней, почти ежедневно подвергающихся обстрелу и живущих в голоде, беспокойстве и равнодушии.
Пусть этот Вардавар, во время которого каждый имеет привычку обливать своего соседа - могущественного или несчастного - будет праздником воды, очищения и обновления!
Пусть несколько капель пробудят и спящую совесть", - написал экс-посол Франции на своей странице в Фейсбук.
Отметим, что ранее Азербайджан обвинил МККК якобы в провозке контрабанды в Арцах, и под этим предлогом полностью заблокировал и так уже не действующий более полугода коридор. Добавим, что в МККК признали, что четверо наемных водителей без ведома Организации, везли с собой какие-то товары (сигареты, телефоны и т.д.), и контракт с ними был незамедлительно прерван. Таким образом, Азербайджан пытается задушить народ Арцаха, который с 12 декабря прошлого года находится в тотальной блокаде, лишенный газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. С 15 июня текущего года никакие продукты не поступают в Арцах, 120 тысяч граждан стоят на пороге голодной смерти. Всё это происходит в 21-ом веке, на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества, которое в погоне за энергоресурсами позабыло о пропагандируемых им же универсальных правах человека.
Добавим, что из Степанакерта уже заявили, что Азербайджан пытается добиться вывода их Арцаха офиса МККК.
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|В Брюсселе обсуждены вопросы, касающиеся углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе
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|Джонатан Лакот поздравил армян с Вардаваром, и коснулся блокады Арцаха
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|Алиев заявил об эффективности Брюссельского формата
|Подразделения ВС Азербайджана вновь обстреляли позиции армянской армии
|Перед офисом ООН в Ереване прошла акция зажжения свечей в память о детях, погибших в Мартакертском районе Арцаха
|Комитет Сената США поддержал кандидатуру Либби на пост посла в Азербайджане
|СМИ: Виталий Баласанян госпитализирован
|Арарат Мирзоян представил главе группы дружбы Португалия-Армения гуманитарную ситуацию в Арцахе в условиях азербайджанской блокады
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению были перевезены 11 больных вместе с сопровождающими
|Пашинян отправился с рабочим визитом в Брюссель
|Ардшинбанк признан лучшим банком Армении в 2023 году по версии журнала Euromoney
|Президент GeoProMining поздравил работников горнорудной отрасли с Днем горняка и металлурга и с 70-летием основания ЗММК
|Глава МИД Армении обсудил вопросы региональной безопасности с председателем Ассамблеи Португалии
|Вице-премьер Армении призвал ЮНИСЕФ более активно работать в Арцахе в направлении защиты прав детей
|В результате блокады экономике Арцаха нанесен ущерб в $409 млн
|Freedom Broker наградит команду лучшего короткометражного кино в рамках фестиваля <Золотой абрикос>
|Жерар Ларше призвал ускорить поставки Францией оборонительного оружия Армении для обеспечения ее безопасности
|У второго президента Армении конфискуют имущество
|Госминистр Арцаха рассказал об итогах переговоров с командованием РМК
|Араик Арутюнян выступил с экстренным обращение к акторам международного сообщества с целью предотвращения гумкатастрофы в Арцахе
|Звезда Даниэля Дзнуни откроется на площади Шарля Азнавура
|Армия обороны Арцаха сообщает об очередном нарушении режима прекращения огня
|Адвокат: Виталий Баласанян останется под арестом
|Госминистр Арцаха встретится с командованием российского миротворческого контингента
|Фонд "Татоян" в сотрудничестве с Керкониан Даджани подали иск против главы Anglo- Asian Mining Company в связи с азербайджанской блокадой Арцаха
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Португалии о гуманитарном кризисе в Арцахе вследствие действий Азербайджана
|Вражеские силы открыли огонь в направлении завода, строящегося на иностранные инвестиции в Ерасхе
|В Азербайджане приостановили деятельность Anglo Asian Mining PLC
|Ваагн Хачатурян посетил посольство Франции в Армении по случаю Дня взятия Бастилии
|Майкл Гюрджян удостоился награды <Мастер> за вклад в кинематограф в рамках кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Осенняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в ноябре в Ереване
|Гурген Нерсисян: Армения, Россия и международное сообщество заняли роль наблюдателей
|Пашинян поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии и вновь пригласил в Армению
|Участники всенародного движения во имя спасения Арцаха направились к офису Красного Креста и месту дислокации российских миротворцев
|Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание Макрону
|Враг обстрелял позиции Армии обороны Арцаха из минометов и гранатометов
|Глава МИД Азербайджана провел встречу с главой бакинского офиса МККК
|Гегам Степанян к международному сообществу: Безразличие равно соучастию!
|Осканян Пашиняну: У тебя нет ни моральных, ни юридических оснований игнорировать вопрос Арцаха
|Посол Армении рассказал грузинскому парламентарию о гумкризисе в Арцахе из-за действий Азербайджана
|В Арцахе задержан Виталий Баласанян
|Армия обороны Арцаха опровергла еще одну вражескую дезинформацию
|Вражеские силы обстреляли позиции ВС РА в направлении Джил и Паруйр Севак
|Госминистр Арцаха призвал армянство к всенародному движению во имя спасения Арцаха
|Жанна Андреасян: Для Академического города с учетом международного опыта планируется отдельное правовое регулирование
|Госминистр иностранных дел Германии встретился с Николом Пашиняном
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