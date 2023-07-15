Суббота, 15 Июля 2023 11:08

АрмИнфо. С 15 июля температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

Согласно источнику, днем 15 июля, ночью 16 июля, а также с 18 по 19 июля в республике ожидается погода без осадков. Днем 16 июля и 17 июля в отдельных регионах страны прогнозируется дождь с грозой, в отдельных местах с выпадением града. 15 июля в Араратской долине, в регионах Ширак, Лори, Тавуш интенсивность ультрафиолетового излучение ожидается выше нормы. Рекомендуется избегать прямых попаданий солнечных лучей с 11:00 до 17:00. Ветер западный с порывами до 2-4 м/с, во время грозы ожидается усиление порывов ветра до 18-23 м/с.

В Ереване 15 июля днем температура воздуха составит 33-35 градусов, вечером - 25-27 градусов, в ночь с 15 на 16 июля - 17-19 градусов тепла. 15 июля, ночью 16 июля, а также 18 июля ожидается погода без осадков. Вечером 16 июля и 17 июля возможен кратковременный дождь с грозой. Во время грозы прогнозируется усиление порывов ветра до 17-20 м/с.