Пятница, 14 Июля 2023 15:25

АрмИнфо. Центр Права и Справедливости Фонда "Татоян" в сотрудничестве с компанией Керкониан Даджани (Kerkonian Dajani LLP), подали в Вашингтоне коллективный иск против исполнительного директора Anglo-Asian Mining Company Мохаммада Резы Вазири в связи с продолжающейся блокадой Арцаха со стороны Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба Фонда "Татоян", в иске отмечается, что ответчик Вазири содействовал и способствовал нарушению Закона о защите жертв пыток, а также содействовал и способствовал ложному тюремному заключению арцахских армян с целью получения доступа и обеспечения безопасности добычи драгоценных металлов в Арцахе.

"Дело называется Лалабекян против Вазири и касается около 120 000 человек, которые в течение 7 месяцев подвергались непрерывным страданиям в условиях физической изоляции и блокады со стороны Азербайджана", - говорится в сообщении Фонда.

Адвокатами по делу выступают: Арман Татоян, Гарник Керконян, Элизабет Аль- Даджани, Ани Назарян, Лаура Сеферян, Каро Казарян.

Как ранее писало АрмИнфо, после того, как единственная дорога, связывающая Армению с Арцахом была заблокирована со стороны так называемых азербайджанских экоактивистов и представителей силовых структур Азербайджана, в СМИ была распространена информация, что правительство Азербайджана передало британской компании Anglo Asian Mining Company управление Кашенским рудником, расположенном в Мартакертском районе Арцаха, в рамках сделки, заключенной в июле 2022 года на сумму в $3 млрд.

Официально зарегистрированная в Великобритании Anglo Asian Mining Company сообщила на своем сайте, что концессионное соглашение от 5 июля 2022 года включало три рудника, общей площадью 340 квадратных миль. Одним из рудников, которые Азербайджан передал компании, является медно-молибденовый рудник Кашен в Мартакертском районе Республики Арцах. СМИ пишут, что компания в своем сообщении использовала азербайджанское название Кашена и сообщила, что по состоянию на январь 2016 года запасы рудника составляли 275 тыс. тонн меди и 3,2 тыс. тонн молибдена. Отмечается, что компания использовала данные, ранее опубликованные нынешним эксплуатантом рудника, армянской компанией Base Metals.

Также сообщается, что одним из акционеров британской компании является глава администрации бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Джон Сунуну (владеет 9,3% акций компании). Отмечается, что другие члены семьи Сунуну также участвуют в управлении компанией. Еще 3,5% акций принадлежат компании Limelight Industrial Developments, о которой нет доступной публичной информации, пишет издание.

Крупнейшим акционером Anglo Asian Mining является уроженец Ирана Реза Вазири (Reza Vaziri) с 28% акций, который ведет свой бизнес в Азербайджане.

Заметим, что 10 декабря 2022 года группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники. Оба рудника уже 6 месяцев не функционируют из-за азербайджанской блокады.

Base Metal в настоящее время является оператором Кашенского рудника и крупнейшим налогоплательщиком в Арцахе. Согласно ее годовому отчету, в 2021 году компания выплатила налогов более чем на $22 млн., тогда как до войны эта сумма составляла около $48 млн. Компания входит в

состав Vallex Group. Помимо Кашена Vallex управляет золотым рудником Дрмбон, также расположенным в Мартакертском районе Арцаха. Геологоразведочные работы на Кашенском руднике начались в 2007 году. По данным Vallex Group, в рудник было инвестировано около $130 млн.