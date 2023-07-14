Пятница, 14 Июля 2023 13:33

АрмИнфо. С 15 июня с.г. народ Арцаха стоит перед угрозой физической расправы и уже как месяц живет за счет внутренних ресурсов. Об этом на площади Возрождения в Степанакерте 14 июля заявил госминистр Республики Арцах Гурген Нерсисян.

< Совместными усилиями мы пытались держать ситуацию, таким образом, чтобы последствия блокады оказывали минимальное воздействие на арцахцев. Надеясь, что в краткие сроки Армения, России и международное сообщество предпримут решительные шаги для предотвращения катастрофы, но все заняли роль сторонних наблюдателей>, - отметил он.

Сегодняшнюю ситуацию госминистр назвал фатальной, отметив, что каждый завтрашний день будет хуже предыдущего. Он рассказал, что уже имеются многочисленные проблемы здравоохранительного плана, многие общины лишены доступа к питьевой воде, жители отделенных сел и вовсе стали заложниками со всеми вытекающими сложностями, дети в детских садах практически не питаются, а больным в медучреждениях дается ограниченное количество еды.

Нерсисян также обратил внимание на то, что в ближайшее время приостановится движение межобщинного общественного транспорта, перестанут работать машины скорой помощи, а люди будут иметь трудности с доступностью медикаментов и получением медицинской помощи.

<И сейчас хочу обратиться к международным акторам, Армении и России. Чего вы ждете? Чтобы мы на этой площади имели человеческие трупы, чтобы вы отреагировали? Хотите повторение ситуации с трагической смертью двух детей, произошедшей днями ранее, чтобы вы отрезвели? Хватит! Уже 3-й год арцахцы терпеливо сносят разного рода страдания, матеря и сестры, скрывая слезы сморят в глаза своим детям, и, задыхаясь от груза ответственности, выбирают неуклонно Родину и Арцах>, - подчеркнул он.

Напомним, что Арцах находится в азербайджанской блокаде с 12 декабря 2022 года, в результате чего лишен газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. С 15 июня с.г. Азербайджан перекрыл движение Международного комитета Красного Креста, который осуществлял гуманитарную миссию по транспортировке больных из Арцаха в Армению и поставке предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества.