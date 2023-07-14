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АрмИнфо. Участники всенародного движения во имя спасения Арцаха вот главе с госминистром Республики Арцах Гургеном Нерсисяном направились к офису Международного комитета Красного Креста (МККК) и месту дислокации российского миротворческого контингента, чтобы представить реальную ситуацию в стране и свои просьбы и требования по деблокаде Арцаха.
Инициатором шествия стал госминистр Арцаха. В частности, он сообщил, что у РМК их ожидают жители Аскеранского района. Он призвал не политизировать всенародное движение. Собрания на площади Возрождения будут строго организованы и скоординированы, которые позволят в практически ежедневном режиме представлять последствия гуманитарного кризиса. Заявив, что никто не сможет политизировать данное движение, Нерсисян отметил, что не позволит ему (движению) служить интересам отдельных лиц.
Обращаясь к РФ, российскому народу и российским миротворцам, госминистр подчеркнул: <В последние годы мы были вынуждены пройти через многочисленные проблемы, осознали очень многое, понимали многочисленные процессы, и, пусть не звучит нескромно, но часто пытались меньше говорить, беря на себя несравненно большие трудности, чтобы держать вас подальше от дополнительных проблем и острых ситуаций. Но сейчас мы уверены, что ситуация и для вас является роковой. На ваших глазах народ Арцаха прошел через сложнейшие проблемы и сейчас эти проблемы приобрели более острый и углубленный характер, который более нельзя игнорировать>. Нерсисян выразил просьбу и требование обеспечить безопасность арцахского народа, реализацию взятых сторонами Трехсторонним заявлением обязательств, разблокировать коридор, связывающий Арцах с Арменией, обеспечить бесперебойное движение людей транспортных средств и грузов, создать условия для нормальной жизни.
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|Враг обстрелял позиции Армии обороны Арцаха из минометов и гранатометов
|Глава МИД Азербайджана провел встречу с главой бакинского офиса МККК
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|Осканян Пашиняну: У тебя нет ни моральных, ни юридических оснований игнорировать вопрос Арцаха
|Посол Армении рассказал грузинскому парламентарию о гумкризисе в Арцахе из-за действий Азербайджана
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|Армия обороны Арцаха опровергла еще одну вражескую дезинформацию
|Вражеские силы обстреляли позиции ВС РА в направлении Джил и Паруйр Севак
|Госминистр Арцаха призвал армянство к всенародному движению во имя спасения Арцаха
|Жанна Андреасян: Для Академического города с учетом международного опыта планируется отдельное правовое регулирование
|Госминистр иностранных дел Германии встретился с Николом Пашиняном
|Президент Арцаха созвал заседание Совета безопасности
|Оппозиционер: Никаких позитивных ожиданий от встречи Мишель-Пашинян-Алиев 15 июля в Брюсселе быть не может - повестка исключительно азербайджанская
|Жанна Андреасян об изменении герба: Мы не отказываемся от своей истории
|Дипломаты из Армении и Германии обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе
|Мирзоян: Тотальная осада Нагорного Карабаха оказывает разрушительное и необратимое воздействие на жизни людей
|Благодаря содействию МККК приграничное село Нрнадзор Сюникской области РА получил доступ к оросительной воде
|Выборы в Совет старейшин пройдут 17 сентября
|Захарова: Москва поддерживает любое конструктивное посредничество, которое ведет к миру между Баку и Ереваном
|В Армении будет открыто еще 4 общественных пляжа на берегу Севана
|Правительство до 2026 года сменит модель финансирования театров и концертных залов в Армении
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|Секретарь Совбеза РА встретился с директором Нацразведки США
|Глава МИД Армении отправился в Лиссабон
|СМИД ЕС в ходе заседания 26 июня обсудил ситуацию с блокадой Кашатагского коридора и усугубляющийся гумкризис в Арцахе
|Эксперт: Россия утрачивает свою политическую эксклюзивность в армяно- азербайджанском урегулировании
|<Парус надежды> отправляется в плавание: На берегу Севана с 20 июля стартует международный фестиваль авторской песни
|Премьер: <Экологическая> активность Азербайджана продолжается
|Иран предостерегает Россию: Любая незначительная небрежность на Кавказе сделает его местом для вторжения и соперничества
|Госдеп: Армения и Азербайджан на последних переговорах сузили круг вопросов, которые остаются нерешенными
|Блинкен в разговоре с Алиевым подчеркнул необходимость свободного транзита коммерческого, гуманитарного и частного транспорта через Кашатагский коридор
|Оппозиционер: Страны, взявшие на себя статус посредника, либо игнорируют развернувшуюся вокруг Арцаха катастрофу либо способствуют азербайджанизации НКР
|Пьетро Паролин на встрече с Пашиняном выразил готовность Святого Престола способствовать установлению мира и стабильности в регионе
|Анн Луйо приняла участие в патрулировании границы в направлении Ерасха, проводимой гражданской миссией ЕС в РА
|Секретарь Совбеза РА провел переговоры с замсекретаря по ядерной энергетике Департамента энергетики США
|Враг обстрелял позиции ВС Армении в направлении Верин Шоржа
|МО РФ: Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе Арцаха
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