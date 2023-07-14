Пятница, 14 Июля 2023 12:39

АрмИнфо. Участники всенародного движения во имя спасения Арцаха вот главе с госминистром Республики Арцах Гургеном Нерсисяном направились к офису Международного комитета Красного Креста (МККК) и месту дислокации российского миротворческого контингента, чтобы представить реальную ситуацию в стране и свои просьбы и требования по деблокаде Арцаха.

Инициатором шествия стал госминистр Арцаха. В частности, он сообщил, что у РМК их ожидают жители Аскеранского района. Он призвал не политизировать всенародное движение. Собрания на площади Возрождения будут строго организованы и скоординированы, которые позволят в практически ежедневном режиме представлять последствия гуманитарного кризиса. Заявив, что никто не сможет политизировать данное движение, Нерсисян отметил, что не позволит ему (движению) служить интересам отдельных лиц.

Обращаясь к РФ, российскому народу и российским миротворцам, госминистр подчеркнул: <В последние годы мы были вынуждены пройти через многочисленные проблемы, осознали очень многое, понимали многочисленные процессы, и, пусть не звучит нескромно, но часто пытались меньше говорить, беря на себя несравненно большие трудности, чтобы держать вас подальше от дополнительных проблем и острых ситуаций. Но сейчас мы уверены, что ситуация и для вас является роковой. На ваших глазах народ Арцаха прошел через сложнейшие проблемы и сейчас эти проблемы приобрели более острый и углубленный характер, который более нельзя игнорировать>. Нерсисян выразил просьбу и требование обеспечить безопасность арцахского народа, реализацию взятых сторонами Трехсторонним заявлением обязательств, разблокировать коридор, связывающий Арцах с Арменией, обеспечить бесперебойное движение людей транспортных средств и грузов, создать условия для нормальной жизни.