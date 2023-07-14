Пятница, 14 Июля 2023 11:39

АрмИнфо. Вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, текущая ситуация в Кашатагской коридоре, связывающей Арцах с внешним миром, а также вопросы деятельности МККК в Степанакерте обсудили на встрече 14 июля глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и глава представительства Международного Комитета Красного Креста в Азербайджане Драган Кожич.

Байрамов с цинизмом заявил о возможности продолжения пропуска арцахцев в медицинских целях при посредничестве МККК через Кашатагский коридор (незаконно заблокированный азербайджанской стороной коридор в нарушении трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, где был установлен КПП - ред.) при соблюдении необходимых правил.

При этом он предложил поставлять в осажденный Арцах продовольствие из Азербайджана, тем самым завершая преступную попытку насильственного поглощения Нагорно-карабахской Республики, провозгласившей независимость еще в 1991 году в соответствии с Конституцией СССР.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что ранее Азербайджан обвинил МККК якобы в провозке контрабанды в Арцах, и под этим предлогом полностью заблокировал и так уже не действующий более полугода коридор. Добавим, что в МККК признали, что четверо наемных водителей без ведома Организации, везли с собой какие-то товары (сигареты, телефоны и т.д.), и контракт с ними был незамедлительно прерван. Таким образом, Азербайджан пытается задушить народ Арцаха, который с 12 декабря прошлого года находится в тотальной блокаде, лишенный газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества, которое в погоне за энергоресурсами позабыло о пропагандируемых им же универсальных правах человека.

Добавим, что из Степанакерта уже заявили, что Азербайджан пытается добиться вывода их Арцаха офиса МККК.