Пятница, 14 Июля 2023 11:37

АрмИнфо. Говорить в роскошных, красивых залах о правах человека - одно, а доказать действенными шагами и защищать эти права - совсем другое. Об это завил Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян на площади Возрождения в ходе всенародного движения, созванного вчера вечером госминистром Республики Гургеном Нерсисяном во имя спасения Арцаха.

Степанян призвал прекратить заявления <об обеспокоенности>, <о крайней обеспокоенности>, <о призывах>, и перейти к действенным шагам.

<Обращаюсь ко всем международным акторам: говорите права человека? Тогда скажите мне, как мне смотреть людям в глаза и говорить, что и у них есть эти права? Как мне смотреть в глаза голодающей беременной женщины, чей ребенок может родиться с пороками, матерям, у которых всего одна мечта - раздобыть фрукты или сладости для своих детей, как мне смотреть 1000 людей, которые часами стоят в очередях, чтобы получить горсть сахар или подсолнечное масло? Старикам, которые проходят через бесчеловечные трудности? Как мне смотреть в глаза матери, которая больше всего боится потерять свою последнюю святость - могилу своего сына? Ответьте мне! Я хочу, чтобы вы смотрели в их глаза, чтобы вы ответили им! Потому что я больше не нахожу ответов!>, - сказал Омбудсмен.

Он также обратился к российским миротворцам с призывом оставаться приверженным своему мандату - как гаранту права на физическое существование арцахцев. Степанян направил свой призыв также в Армению и Диаспору - встать на защиту Арцаха, предотвратить новый геноцид.

Обращаясь к международному сообществу, он подчеркнул: <Мы не можем быть в составе Азербайджана и точка. Поймите, наконец, все те, кто имеет иллюзии на этот счет. Скажите, можно было ли представить жизнь евреев в нацисткой Германии? Да, Азербайджан - это та же нацистская страна, где общественность полностью наполнена ненавистью к армянам, враждой>.

Назвав происходящее одной из самых больших трагедий XXI века, Гегам Стпанян потребовал прекратить разговоры и перейти к конкретным, действенным шагам.

<Безразличие равно соучастию! И помните, безнаказанное преступление - это повторяющееся преступление. Наше прошлое, наше сегодня и наше завтра также в ваших руках>, - заключил он.

Напомним, что Арцах находится в азербайджанской тотальной блокаде с 12 декабря 2022 года, в результате чего лишен газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества.