Четверг, 13 Июля 2023 21:24

АрмИнфо. Госминистр Республики Арцах Гурген Нерсисян призвал все армянство к всенародному движению во имя спасения Арцаха. В открытом письме он призвал арцахцев собраться завтра, 14 июля, в 09:00 на площади Возрождения, чтобы вместе определить дальнейшие действия в условиях приближающейся катастрофы.

Он подчеркнул, что у арцахцев нет причин сдаваться или уезжать из Арцаха. <Жить в Арцахе - не право, а обязанность. Это писаный и неписаный закон, это клятва и ответственность. Итак, все мы, как один человек, начинаем мирную борьбу за сохранение своего существования и защиту наших общенациональных прав>, - заявил госминистр.

Отметив, что после 44 -дневной войны, арцахцы почувствовали горечь одиночества, госминистр обратился также к гражданам Армении. Он призвал их не молчать и стать частью всенародного движения, начинающегося в Арцахе, поднять вопрос перед народом и властями Армении, международными акторами, представленными в Армении, и подтолкнуть их к практическим действиям.

Нерсисян подчеркнул, что Азербайджан ведет арцахцев к гибели на фоне молчания и почти бездействия Республики Армения, всех армян, гаранта трехсторонней декларации - Российской Федерации и международного сообщества.

<Надеемся, что хотя бы на этот раз и в этой ситуации всенародное движение, стартующее в Арцахе, получит необходимый отклик в Армении и Диаспоре>, - отметил госминистр.

Напомним, что Арцах находится в азербайджанской тотальной блокаде с 12 декабря 2022 года, в результате чего лишен газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества.